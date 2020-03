Cinco familias tuvieron contacto con la mujer aislada por coronavirus en Paraná

Política Confirmaron cuatro nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos

Sobre el trayecto de la paciente

No tenía antecedentes de viaje

Recomendaciones

De los últimos casos por coronavirus que fueron confirmados en Entre Ríos, uno es el de, según confirmaron desde la empresa Folmer, la conocida concesionaria con sucursales en varias localidades entrerrianas., confirmó el director del Hospital San Blas, Dr. Javier Ascua, durante una conferencia de prensa que brindaron autoridades municipales de Nogoyá, pudo saberEl director del hospital de Nogoyá explicó que la paciente "fue llevada por un familiar al Sanatorio La Entrerriana de Paraná, porque siempre se atendieron ahí,, pero después desarrolla un cuadro respiratorio y a raíz del cual se le hace una toma de muestra de hisopado que dio negativo para lo que se creía podía ser la causante de esa neumonía". ", ratificó Ascua."Se cometió el error de llevarla directamente a un instituto privado, sin previo aviso. Aparentemente, no manifestaba los síntomas, si un cuadro febril por el que la familia decidió llevarla directamente a Paraná", amplió al respecto."La mujer no viajó al exterior, prácticamente vivió sola, aislada, y solo uno de sus contactos viajó a Brasil e ingresó a Argentina el 2 de marzo; se investigan, además, que otros contactos mantuvo para que el contagio se haya permitido", señaló el médico.En la oportunidad, el médico aclaró que la mujer"La paciente no estaba en el esquema de vecinos que hayan viajado al exterior, no violó la cuarentena decretada por el gobierno, sino que ella por propia voluntad decidió internarse en un instituto privado de la capital provincial, con otro cuadro que después se termina definiendo que es COVID-19", completó el intendente Rafael Cavagna.De acuerdo a lo que ratificó Cavagna, se dispuso el aislamiento obligatorio de las personas que tuvieron en contacto estrecho con la paciente., remarcó Ascua."Uno de los hijos de la mujer reside en crespo y el otro en Paraná. De hecho fui yo quien les dijo que su mamá había dado positivo para COVID-19", reconoció.En cuanto a lo laboral, la empresa Folmer seguirá cumpliendo estrictamente el aislamiento iniciado el día 20, y se suspendió la guardia mínima de Repuestos para maquinarias, única actividad que se seguía desarrollando.