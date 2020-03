Ministerio de Salud: "En siete días, recibimos más de 2200 consultas"

El Ministerio de Salud de la provincia, hace una semana puso como medio de comunicación oficial, la línea telefónica 08007778476 y en pocos días tuvieron más de 2200 consultas. Muchos de los llamados, no correspondían con los síntomas del coronavirus. Piden desde el organismo, extremar las medidas de higiene. Además, difundieron que la vacuna antigripal está siendo distribuida a los centros de salud."De las 2200 consultas, 50 casos fueron derivados a un equipo que realiza una evaluación rigurosa y determinar si se hace la muestra pertinente. Las otras consultas fueron descartadas porque no poseían síntomas de covid-19", informó Emiliana Olguin, desde el Ministerio de Salud aEn esta ocasión, Olguin comentó que "alrededor de 70 personas, atienen la línea telefónica. Muchas de ellas son profesionales de Salud Mental, que este momento de incertidumbre y emergencia hacen un gran aporte".Muchas de las consultas son por síntomas similares, pero que no tienen todos los parámetros para pensar que es coronavirus", informó.A su vez, Olguin añadió que "cuando hay un posible caso de covid-19, se deriva la llamada al equipo de epidemiología, y ellos organizan como tomar la muestra. Actualmente estamos trabajando para que la toma de la muestra se realice en los domicilios particulares"."Siempre le pedimos a toda la comunidad, que trate de salir lo menos posible de sus hogares y que extreme las medidas de higiene, como el lavado de manos y superficies", puntualizó.En relación a la distribución de las vacunas Olguin remarcó: "El miércoles, tuvimos muchas consultas sobre este tema, e informamos que las vacunas están siendo distribuidas a los centros de salud"."Desde el ministerio, se está trabajando en una logística para poder vacunar a los adultos mayores, en sus domicilios", Concluyó Olguin.