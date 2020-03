Entrerrianos unieron sus acordeones para sobrellevar con música la cuarentena

Paraná Vecinos armaron un karaoke desde sus viviendas para alegrar la cuarentena

El profesor Miguel Ángel López y Gonzalo Silva son vecinos y amigos en la localidad de Viale. Esta semana decidieron hacer frente a la situación generada por el coronavirus de una forma especial: Tocando el acordeón desde el frente de sus viviendas. Uno desde la ventana, y el otro desde el balcón. Lo hicieron la semana pasada y este miércoles lo repitieron.A las 20 en punto comenzaron a sonar y de inmediato, casi todos los vecinos de la cuadra se asomaron a disfrutar la música, cada uno desde su casa, para no romper al aislamiento.La movida de hacer música desde la ventana comenzó en Italia hace quince días. Y rápidamente se extendió a todo el mundo. Y la ciudad de Viale (con el barrio Alborada en particular) no fue la excepción.