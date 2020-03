Video: Los Caligaris hacen furor con su tema sobre la cuarentena

Video: La banda musical Caligaris le canta a la cuarentena

Los Caligaris son una banda cordobesa que hace a todos bailar y cantar. Para estas semanas tenían shows en distintos puntos de Argentina, pero también en otros países. Debido a la expansión de la pandemia del coronavirus, se postergaron y los músicos debieron quedarse cumpliendo aislamiento en sus casas. En ese marco, aprovecharon para sacar un nuevo tema que ya es furor.



Diego Pampiglioni, explicó al programa Buenas Noches, de Elonce TV, que "da gusto estar cerca en estos momentos donde no tenemos que estar tan cerca. Esta canción fue una especie de experimento que hicimos. Vamos a cumplir 23 años con la banda. Estamos felices de seguir haciendo cosas, en este momento desde nuestras casas".



"Tenemos varios grupos de whatsapp, cuando tocamos por última vez fue el 8 de marzo y después empezó todo esto. Hay que prevenir, cuidarse, quedarse en casa. Nos sirve de experiencia ver lo que pasa en otros lugares. Teníamos conciertos programados para esta fecha y se empezaron a aplazar los shows. Nos quedamos en casa e inventamos algo, algo que nunca hicimos porque siempre ensayamos todos juntos. Hicimos una canción con la cuarentena, con la prevención, el quedarse en casa, lavarse las manos. Salió algo lindo. La canción no tiene ni título. Salió y tuvo muy buena onda", remarcó.



Dijo que "es un momento de mucha incertidumbre, es un tema delicado y no es para burlarse ni nada. Se prendieron hasta nuestras familias. Somos una banda de Córdoba que toca en todo el país y otros países. No estamos mucho con nuestras familias".



"En Córdoba se dicen muchas cosas pero las últimas noticias indicaban que esta semana sería el pico del virus y no están apareciendo muchos casos. Acá sigue haciendo calor, esa es una ventaja. El clima favorece", agregó.



"Las redes sociales me dan muy buen resultado. Trato de no estar todo el día. Tengo dos chicos, de 4 y 6 años. Me da resultado explotar su parte artística. Hacemos música, como pequeños talleres, circo y teatro. Eso aprovechando las redes sociales y el teléfono, lo usamos", manifestó.



Asimismo, remarcó que "los entrerrianos son buenos anfitriones, cuando nos inviten vamos a volver a ir". Elonce.com