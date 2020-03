Paranaense que vive en Italia se recuperó del Coronavirus: "Me golpeó duro"

Marito López Domínguez, es un paranaense de 29 años que actualmente reside en Italia y acaba de recuperarse del Coronavirus. Contó su historia de lo que es la lucha contra la pandemia mundial, en el programa, y habló con su familia que vive en la capital entrerriana.Sobre su estado de salud, contó que "en este momento me estoy recuperando en casa, continuo con el aislamiento durante 15 días, y luego vienen a controlarme para saber en qué situación me encuentro, si puedo llegar a contagiar o si de lo contrario puedo realizar normalmente la cuarentena como todos".Sobre la evolución de su cuadro, expresó que "los últimos días de febrero estuve trabajando con poca fiebre. El problema fue en los primero días de marzo cuando llegó la tos y la fiebre era muy alta. Tuve asistencia médica telefónica, en donde me recetaron ciertos antibióticos de acuerdo a mis síntomas. Había días en donde me sentía bien, y otros en los que empeoraba, los últimos días comencé a sangran cuando tosía y por la vía nasal, y ahí me recomendaron oxígeno. El décimo día cuando no era autosuficiente, me trasladaron a urgencias"."Tengo la esperanza que el panorama cambie rápidamente, apenas pueda quiero volver a Paraná"