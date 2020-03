Santa Fe confirmó que tiene circulación interna de coronavirus

El gobernador Omar Perotti y la secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmaron este miércoles que ya se detectó "la circulación del coronavirus" en el territorio santafesino y atribuyeron esa situación al hecho de personas que realizaron viajes a zonas de riesgo, como Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También señalaron que el número de casos positivos se elevó de 17 a 39 en las últimas horas.En la habitual rueda de prensa para brindar el informe de situación del coronavirus en la provincia, Martorano señaló que "hicimos un corte a las 10 yDespués tenemos casos dispersos, pero ya tenemos casos distribuidos en la provincia. Ayer eran 17 y hoy 39, esto tiene que ver con que nos permitieron, con algunos kits que teníamos, poder desarrollar los análisis en Rosario. Por eso hicimos un rápido corrimiento de las muestras. Lo bueno es que tenemos hoy una foto verdadera de la realidad".La funcionaria hizo un desglose de los casos positivos y destacó: "Hay uno en Casilda, cuatro en Rafaela, uno en Villa Constitución, dos en Helvecia, uno en Venado Tuerto, ocho en Santa Fe, tres en Santo Tomé, uno en Sauce Viejo, uno en Esperanza, 10 en Rosario, uno en Villa Gobernador Gálvez, tres en Gálvez y dos en Roldán"."Lo interesante es que. PeroEsto nos dice que hay que extremar las medidas porque ya no es sólo quienes vienen del exterior, sino que ya

"El aislamiento sigue siendo la herramienta fundamental de cuidado"

Por su parte, el gobernador Perotti, en sintonía con los dichos de la secretaria de Salud, expresó: "Lo que nos planteaba Sandra es claro: sigue siendo mayoritariamente el vínculo con haber regresado de viaje el elemento del mayor número de casos positivos. Insistimos con la responsabilidad en la cuarentena. Casi 25 mil santafesinos volvieron de viaje en marzo. Eso es fundamental en la cuarentena y en el contacto con otras personas. Que tengamos gente que no ha viajado al exterior que da positivo habla de que el contacto con provincias o zonas de riesgo ya trae también consecuencias"."El aislamiento -insistió con vehemencia el gobernador- sigue siendo la herramienta fundamental de cuidado. Ya no es sólo el que volvió de viaje del exterior sino el que volvió de una zona crítica. Al Chaco no se debía haber ido, a otros lugares con focos no se debería haber ido. El aislamiento es lo que nos debe permitir en el pico de crecimiento poder recibir a todos en el sistema de salud. Llegan los fríos, llegan los resfríos, la gripe, las neumonías. Y allí va a estar el pico del coronavirus. No nos van a alcanzar los médicos, las camas, las enfermeras y el personal sanitario si no se extreman cuidados".Perotti volvió a pedirle a la población la utilización de la línea gratuita"para cualquier consulta de síntomas. Háganlo, úsenlo, allí hay un grupo de profesionales preparados para atender cada uno de los casos. Así no vamos todos a los centros de salud. Y hay que tratar de resguardar las conductas y salidas sólo para lo permitido. Estos números que tenemos revelan que ya tenemos circulación. Si más nos movemos, más nos perjudicamos."