Detectan un nuevo síntoma del coronavirus que se da en especial en los jóvenes

La desaparición casi total del olfato, en ocasiones acompañada también por la pérdida del gusto, fue detectada como nuevo síntoma del coronavirus, según advirtieron médicos europeos.



El cantante argentino Gerónimo Rauch, ex integrante del grupo musical Mambrú y radicado actualmente en España, confirmó en las últimas horas que varios amigos y conocidos suyos, todos jóvenes, evidenciaron esos síntomas antes de ser diagnosticados como infectados por el COVID-19.



Hasta ahora, los principales síntomas de coronavirus conocidos eran la tos seca, fiebre, cansancio, dolor de garganta o articulaciones y asfixia.



La comunidad científica analiza si en sus mutaciones el virus comenzó a presentar otros síntomas o si siempre estuvieron presentes y aún no habían sido advertidos.



La Sociedad Española de Neurología informó que los otorrinolaringólogos observaron en los últimos días como síntoma asociado a la enfermedad la pérdida del olfato.



"Se trata de una desaparición brutal del olfato, pero sin nariz tapada y a veces acompañada de una desaparición del gusto", indicó.



Esos síntomas ya habían sido experimentados por algunos pacientes de otros países, como Corea del Sur, China, Italia o Alemania, donde desde un 30% hasta un 60% de los infectados habrían reportado pérdida de olfato.



La Sociedad Española de Neurología subrayó que la anosmia es frecuente en infecciones respiratorias víricas, especialmente cuando va acompañada de mucosidad nasal, por lo que "se le suele prestar poca atención al entenderse como un síntoma habitual".



El descubrimiento del nuevo síntoma podría ayudar a identificar a aquellos portadores ocultos que, en teoría, no muestran ningún tipo de síntoma, por lo que más que nunca los médicos piden evitar la automedicación.



"No todos los positivos con COVID-19 son anósmicos, pero todos los anósmicos aislados sin causa local, sin inflamación, son positivos de coronavirus", indicó el especialista del Consejo Nacional Profesional de los ORL en París, Jean-Michel Klein.



Según los primeros casos registrados por la red profesional de otorrinolaringólogos, los pacientes que han presentado este síntoma son más bien jóvenes de entre 25 y 45 años de edad.



"Las personas que sienten anosmia deberían confinarse por precaución y llevar mascarrilla, incluso cerca de la familia en un mismo hogar", especificó Klein a la prensa científica europea.