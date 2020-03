Coronavirus: Murió un argentino en Italia

Se trata de Mario Gustavo Mallo, quien vivía en Milán desde hace más de diez años. Según su familia, no tenía patologías previas, aunque los médicos indicaron que tenía una neumonía mal curada desde hacía cuatro o cinco años.La familia de Mallo expresó su dolor y su congoja en las redes sociales. Su primo, llamado Pol Rojas, escribió en Facebook: "Ayer fue un día muy triste para la familia. Mi primo Gustavo (El Checha) murió luego de perder la batalla contr este virus terrible (...) Hoy veo con otros ojos esos 6077 muertos (NdR: cifra de fallecidos en Italia al momento de escribir el posteo) Uno de ellos es el Checha, quien venía todos los años el 24 de diciembre para festejar Navidad con la familia", escribió el primo, con quien ambos tenían un ahijado en común.De acuerdo a la familia, Mallo no presentaba patologías previas de riesgo. "Tenía 53 años, era sano, no fumaba. Y sus pulmones sencillamente no resistieron", completó el primo en la red social.El argentino era uno de los responsables del bar Exploit, en la zona del centro histórico de Milán, y a lo largo del tiempo logró formar una red de relaciones muy amplias, entre otros argentinos que viven en Italia y algunos ciudadanos locales.El hombre de 53 años no tenía hijos. Estaba en pareja desde hace años con Lucila, otra ciudadana argentina residente en Milán, quien se encuentra ahora mismo aislada en la casa que ambos compartían y a quien todavía no se le hicieron los análisis para detectar si también se contagió del virus Covid-19.Su caso es uno de los mejores ejemplos de la crisis que se atraviesa cuando el sistema sanitario de un país colapsa: Mallo empezó a sentir fiebre hace casi dos semanas pero debió permanecer en su domicilio. De acuerdo a las últimas órdenes del gobierno italiano, el programa de salud envía ambulancias a los domicilios una vez que los pacientes presentan todos los síntomas.La suposicion de la viuda es que Mallo se contagió del virus durante un asado que organizó junto a amigos en su casa a inicios de marzo. En la actualidad, dos integrantes de ese grupo se encuentran con síntomas aislados en sus hogares.Desde hace varios días, desde el Estado italiano le solicitan a los ciudadanos que intenten permanecer en sus casas aun cuando presentan algunos de los síntomas. Las internaciones se resguardaron para los casos de extrema gravedad.