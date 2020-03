Entrerrianos concurrieron por trabajo a Perú y aguardan su vuelo para regresar

Uno de ellos, Rafael, llegó en febrero a ese país, mientras que Mariano y Francisco lo hicieron en los primeros días de marzo. "Vinimos a hacer la supervisión de un trabajo por parte de la empresa a la que pertenecemos, que está en Oro Verde. El trabajo no se pudo seguir. Teníamos fecha de regreso para ayer 22 de marzo", aseveró Francisco a Elonce TV.



"El 15 de marzo, cuando se declaró el cierre de fronteras y de aeropuertos. Ahí nos empezamos a mover, a buscar la forma de volver. Completamos formularios en el Consulado Argentino, y quedamos en lista para evaluación de la situación para el regreso. Nos dicen que hay que esperar y no nos han dado una fecha certera de regreso", afirmó luego.



Al ser consultado por el lugar de alojamiento, aseveró: "Por suerte pudimos quedarnos en el mismo hotel en el que estábamos. Hay otra gente que sí está más complicada porque no le permiten quedarse en algunos hoteles. Está todo muy restringido".



"Vamos pidiendo extender el hospedaje, la realidad es que no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar", puntualizó.



Aseveró que "hay situaciones más críticas" en Perú que se registran con "ciudadanos argentinos que están en localidades más chicas" de ese país. Esas personas "se están quedando sin recursos", puso relevancia.



En Perú, "hay restricción, no se puede andar en la calle, salvo para casos particulares de una necesidad extrema. Por la noche hay estado de sitio, no se puede salir por nada. Del mismo hotel tampoco se permite a las personas alojadas, no salir por la noche", manifestó. Elonce.com.