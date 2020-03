Coronavirus en el país: confirman 36 nuevos casos y los infectados son 301

En el comunicado especificaron que deDe esta forma, los distritos que aún no informaron casos son: Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan y La Rioja.El 7 de marzo falleció un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich; y el 13 de marzo murió otro hombre de 61 años que se encontraba en una clínica privada de Resistencia, Chaco.El miércoles pasado, se confirmó el tercer muerto: un hombre de 64 años que estaba en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer fue la cuarta confirmación. Se trata de una mujer de 67 años que estaba internada en la Clínica Güemes, de la localidad bonaerense de Luján.En tanto,El dato fue informado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte diario (Nº 19) que realiza el Ministerio de Salud todas las mañanas.. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud nacional, anunció este lunes lo que, en rigor, es una nueva fase de la expansión del coronavirus en Argentina. El Gobierno lo esperaba. Iba a ocurrir, como sucedió en otras partes del mundo. Según Vizzotti, la transmisión comunitaria "se está iniciando en el AMBA, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba". Si bien el Gobierno aún no detalló dónde se dio el primer caso de este tipo de contagio autóctono, el Gobierno analiza las medidas a aplicar en cada jurisdicción.Probablemente, piensan en la Casa Rosada, esta situación obligue a estirar la cuarentena total; si no en todo el país, en los lugares donde exista transmisión comunitaria.La llamada transmisión comunitaria se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de la infección, es decir cuando el virus circula entre personas que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con ninguna que estuvo en el exterior.Esas personas pasaron el virus a otras, que entran en el grupo de "contacto estrecho". Y estas, a la vez, propagan el virus a un grupo que se indica dentro de la "transmisión en conglomerado".(Infobae)