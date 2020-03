Tenía síntomas de Covid 19, el médico dijo que era faringitis pero murió

El hecho ocurrió en las últimas horas en el partido bonaerense de Merlo. Así lo confirmaron fuentes policiales y judiciales, que indicaron que al hombre se le hicieron hisopados que van a demorar un tiempo para determinar si tenía o no la enfermedad originada en China en noviembre pasado.



Todo se inició a partir de un llamado al 911 en el que la esposa del fallecido pidió que arribara el personal policial a su casa, ubicada en la calle Dorrego al 1000 de la localidad de Merlo Norte.



Una vez en el lugar, la mujer contó a los uniformados que su marido presentaba desde hacía una semana aproximadamente fiebre y dolor de garganta, por lo que el sábado pasado pidió una ambulancia de la obra social AMCA, la cual llegó con un médico que revisó al hombre de 51 años.

Según la mujer, el doctor le diagnóstico "faringitis" y lo medicó con paracetamol y paff broncodilatador.



Sin embargo, las complicaciones respiratorias del taxista se agravaron el domingo y ya por la noche se descompensó y falleció.



La esposa sospecha de una muerte por contagio del COVID-19, por lo que los efectivos no entraron al domicilio y ordenaron rápidamente activar el protocolo de salud dispuesto para esta pandemia.



Personal especializado se llevó el cuerpo y se ordenó un hisopado para constatar si finalmente tiene o no coronavirus.



En tanto, se coordinaron tareas entre la fiscal interviniente María Silvina Bonini de la UFIJ número 6 de Morón y el Municipio de Merlo para el aislamineto preventivo de los familiares del taxista que vivían con él (su esposa y su hijo de 13 años), quienes hasta el momento no presentaban síntomas de la enfermedad.



La causa fue caratulada como "Averiguación Causal de Muerte" e interviene personal de la comisaría Merlo 1era.



NA.