Argentina ofreció enviar alimentos, medicamentos y test a habitantes de Malvinas

A través de un comunicado de la Cancillería, firmado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, la Argentina ofrece el envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el virus COVID-19.



Además, pone a disposición la realización de vuelos humanitarios "que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino".



La misiva, dirigida particularmente al embajador británico en nuestro país, Mark Kent, agrega palabras del ex ministro de Salud. "Le he transmitido al embajador Kent el mensaje del canciller Felipe Solá de que, en momentos tan difíciles, la solidaridad debe ser el camino para superar la situación provocada por el coronavirus".



Si bien no se registran casos aún en la isla , la Argentina suma 266 y cuatro víctimas fatales, mientras que el Reino Unido, más de 5.600 y 281 muertos.



Clarín.