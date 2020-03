Videos: La importancia de lavarse las manos para evitar el coronavirus

Las autoridades sanitarias repiten día tras día que la población tiene que seguir una serie de pautas de higiene y respeto para detener el avance del coronavirus. Quedarse en casa, guardar la distancia de seguridad y lavarse bien las manos son algunas de las formas de frenar la ola de contagios.Es necesario que se sigan las recomendaciones de las administraciones para detener una enfermedad que ya ha provocado miles de muertes. Para ello, mantener un buen nivel de higiene se convierte en una prioridad.Una premisa que demuestra el youtuber Mark Rober en su canal. Lo hace con crema hidratante y polvo traslúcido, representantes de los agentes patógenos, y una lámpara de luz negra. Con estos elementos, el creador de contenido realiza una serie de experimentos con los que quiere demostrar la facilidad con la que se propagan gérmenes y virus a través de las manos y objetos.Los primeros los realiza en una clase de preescolar. Para ver la capacidad de expansión de un virus, Rober unta de polvo traslúcido, invisible al ojo humano, la mano de la profesora y de un alumno. La maestra da la mano a algunos niños, mientras que el joven 'infectado' juega, colorea e interactúa con sus compañeros como haría cualquier día. Al final del día, Rober utiliza la lámpara de luz negra para ver hasta donde ha llegado el polvo y observa sorprendido como ha llegado a todos los rincones de la clase. Lo encuentra en las mesas, en las cajas, en el teléfono, en las caras y manos de los niños y niñas?Una prueba con la que demuestra dos cosas: la velocidad de transmisión de los virus y la importancia de desinfectar cualquier superficie.

Y es que el coronavirus se contagia principalmente a través del contacto con objetos contaminados. La vía aérea es mucho más complicada, ya que las partículas de SARS-CoV-2 son demasiado pesadas y caen en superficies de las que son rebañadas por las manos. El virus llegaría a nuestro organismo al tocarnos la cara después de haberlo recogido de una silla, una bolsa del supermercado o un tenedor. Es más, el coronavirus puede sobrevivir activo hasta tres días sobre elementos como el plástico y el acero inoxidable.Para evitar el contagio, además de desinfectar todo lo que podamos tocar, también hay que evitar tocarse la cara. Algo bastante complicado, ya que el propio Rober acaba con la cara llena de polvo después de intentar no tocársela durante unas horas. Por este motivo, lavarse bien las manos se convierte en algo fundamental. En concreto, las autoridades recomiendan lavarlas durante aproximadamente durante un minuto con agua y jabón y frotándose en distintas direcciones y por toda la mano. El youtuber pone como medida de tiempo el estribillo de Mr Brightside de The Killers.Y es que un lavado ineficaz y breve de manos no sirve de nada. Así lo demuestra con un experimento en el que llena de crema las manos de un grupo de niños a los que manda a lavarse las manos. Ninguno lo hace de la mejor manera y la cámara de luz negra demuestra restos de crema.Tampoco es recomendable darse la mano. Este saludo es un puente para la transmisión de los virus. Así, Rober obliga a un niño con polvo en la mano que de un apretón a otro compañero. A su vez, este se lo da a otro y así sucesivamente.En esta cadena, hasta la octava niña que es saludada, todos tienen restos de polvo. Es decir, un solo apretón puede llevar el virus a una línea de siete personas.Lavarse bien las manos, evitar todo lo que se pueda el contacto entre personas y desinfectar todo lo que está a nuestro alrededor son las mejores maneras de protegernos a nosotros mismos y al resto contra el coronavirus y contra cualquier agente patógeno. Fuente: (Sputniknews)