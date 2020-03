Dos tercios de los contagios fueron en Buenos Aires y crecen en el interior

Sociedad Confirmaron 41 nuevos casos de coronavirus y el total es 266 en el país

En todo el país, ya hay 266 infectados por coronavirus. Entre Capital y Provincia de Buenos Aires se concentra la mayoría de los afectados, el 65% del total. Es decir: dos de cada tres pacientes. Sin embargo, poco a poco, también crece el número en el interior de la Argentina.Chaco, con 20 personas portadoras, y Córdoba, con otros 18 casos confirmados, le siguen en la dramática lista de provincias que sufren los efectos de la pandemia por la que ya hay más de 10 mil muertos en todo el mundo.Con los 41 nuevos casos informados este domingo por el Ministerio de Salud de la Nación, la cifra en la Ciudad ascendió a 106 infectados. De ese total, dos fallecieron y hay 27 que recibieron el alta institucional y continúan la recuperación en sus casas. Entre las consignas para aquellos recuperados que regresaron a sus hogares está el aislamiento total por otros 14 días. El resto de los infectados sigue en tratamiento dentro de centros de salud.La Provincia de Buenos Aires le sigue en cantidad de afectados con 67 personas con coronavirus, entre las que hay un fallecido y un paciente que pudo reponerse.En Chaco, la cantidad de infectados por el brote alcanzó hasta el momento a 27 personas. Una de ellas falleció como consecuencia del daño provocado por el virus.Córdoba también se encuentra en la mira por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que de allí son 26 del total de los infectados. A la fecha, esa provincia no reportó muertos.Según el conteo oficial, en Tucumán, con cinco infectados en las últimas horas, ya son siete los afectados. En Tierra del Fuego se registraron seis casos y en Mendoza hay otros cinco afectados. En tanto, Santa Fe y Río Negro tienen cuatro confirmados.En Entre Ríos y Corrientes hay tres infectados. En la provincia de Neuquén cuentan con otros dos infectados. Hay seis provincias que registraron un solo caso. Son Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones.Otras cinco provincias estarían libres de coronavirus, por el momento, ya que no cuentan con casos confirmados. Eso ocurre en Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja y San Juan.El primer infectado del país es de Capital. El Ministerio de Salud de la Nación lo confirmó el 3 de marzo. Se trata de un hombre de 43 años, que había contraído el virus en el exterior. Vive en Puerto Madero y se llama Ariel.Según detallaron desde la cartera de Salud en aquel momento, había visitado varias ciudades de Italia y España. Lo internaron en un primer momento en la clínica Swiss Medical Center de Barrio Norte. Aunque finalmente fue trasladado al Sanatorio Agote. Estuvo 11 días aislado y luego fue dado de alta.La primera muerte también fue en la Ciudad. Guillermo Abel Gómez tenía 65 años y había estado en Francia. Padecía otras enfermedades que complicaron su cuadro. Se encontraba internado en el Hospital Argerich.La última muerte se dio a conocer este sábado. Esta vez, se trató de una mujer de 67 años de la Provincia de Buenos Aires. Se transformó en la cuarta persona fallecida en el país por el virus.Se encontraba internada en la terapia intensiva de una clínica de Luján, tenía antecedentes de obesidad y de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Había viajado a República Dominicana y, desde allí, había partido en un crucero por el Caribe junto a su esposo. Habían regresado al país en 12 de marzo.Chaco, la tercera provincia con más infectados, está paralizada desde antes de la cuarentena obligatoria. Allí una médica, sin antecedentes de viaje, contrajo coronavirus y todo indica que se habría infectado en el centro de salud en el que trabaja. Allí atendían pacientes portadores. En esa provincia también se registró el primer contagio de un niño en el país.Además, en una clínica privada de Resistencia se registró la segunda muerte del país por coronavirus. Sucedió el viernes 13 de marzo. La persona fallecida fue identificada como César Cotichelli. El hombre, que padecía insuficiencia respiratoria, era ingeniero y profesor de la Universidad Tecnológica Nacional.El objetivo del Gobierno es bajar la curva de nuevos infectados para evitar que el sistema sanitario colapse, tal como está ocurriendo actualmente en Italia y España, donde las cifras de infectados y muertos son muy preocupantes, publicóPor esta razón, decretó desde la primera hora del viernes la cuarentena obligatoria que, en principio, se extendería hasta el 31 de marzo. Sin embargo, las autoridades de Salud no descartan una extensión de los plazos. Eso dependerá de cómo sea en unos días la situación epidemiológica, que, se sabe, es "muy dinámica".