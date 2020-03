PAMI adelanta para esta semana el calendario de vacunación antigripal

La directora ejecutiva de PAMI Luana Volnovich afirmó que se adelantará la campaña de vacunación antigripal para sus afiliados para esta semana, como parte de una serie de medidas que toma el Comité de Contingencia creado especialmente por la situación epidemiológica generada por el coronavirus.



Volnovich aseguró, a través de un comunicado, que los centros de salud propios y los prestadores están preparados para hacer frente a eventuales casos de coronavirus.



"A principios de mes creamos la comisión de expertos que está formada por profesionales de PAMI, todos especialistas en salud pública e infectología, quienes son los encargados de monitorear y supervisar la evolución del virus y diseñar las medidas para hacer frente a eventuales casos entre nuestras personas afiliadas", dijo Volnovich.



"Tenemos protocolos sanitarios para cada uno de los niveles de atención que se están cumpliendo estrictamente y que desde el nivel central estamos supervisando constantemente", afirmó.



En conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, PAMI adelantará para esta semana la campaña de vacunación contra la gripe, que si bien no protege contra el Covid-19, las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela, como todos los años, para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal.



"Esta política sanitaria preventiva es fundamental en el marco de las medidas excepcionales y necesarias adoptadas por el Gobierno nacional para detener la circulación del virus y evitar los contagios", dijo Volnovich,



Precisó que se está diseñando un esquema de distribución ya que por las restricciones de circulación no podrán transportarse en aviones sino en camiones especialmente acondicionados.



Además, Volnovich pidió a las personas mayores que se queden en sus casas para cumplir con las normas impuestas por el Gobierno nacional.



"Les pido a las jubiladas y los jubilados que si no es urgente pospongan todo trámite o consulta que tengan que hacer en las agencias. Para eso, implementamos una serie de trámites que pueden hacerse online, y si no se manejan con la computadora siempre hay un nieto u otro familiar que puede ayudarlos" subrayó.



Hasta el 31 de marzo las personas afiliadas no deben realizar ningún trámite para la renovación de medicamentos, insulinas y tiras reactivas, ya que todas serán aprobadas de manera automática. También se suspende el vencimiento para el retiro de los higiénicos absorbentes descartables y hay un formulario online para pedir estos insumos, de modo que una vez que se obtenga la receta se podrá concurrir directamente a la farmacia.



Otros trámites que se pueden hacer en pami.org.ar son la constancia de afiliación negativa, la solicitud de credencial provisoria, la extensión del vencimiento de la credencial provisoria, el inicio del trámite de afiliación y el cambio de domicilio. Además, se prorroga la presentación de constancia de alumno regular.



"En cuanto a la atención al público están funcionando con una guardia para atender los casos urgentes y el personal está preparado para evaluar cada caso y atenderlo, si corresponde, con las medidas de prevención que todos conocemos", completó la funcionaria.