Cormillot: "Los antivacunas son delincuentes sociales"

El doctor Alberto Cormillot fue uno de los invitados de este sábado al segundo programa del año de PH Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y que tuvo como tema central el nuevo escenario al que se enfrenta la sociedad argentina ante la propagación del coronavirus . "Los antivacunas son delincuentes sociales", sentenció.



"Estoy esperanzado porque conozco a los actores que están trabajando en nuestro país y creo que estamos en muy buenas manos para poder hacer el máximo que se puede hacer acá", señaló el emblemático comunicador de la salud.



Sin embargo, Cormillot puntualizó: "Tengo cero esperanza de que el grupo de gente que se comporta antisocialmente pueda llegar a comportarse socialmente en relación a esto, pero confío en que gran parte de los argentinos hagan las cosas que tienen que hacer. Además, tengo esperanzas en los que nos están conduciendo. Hay muy buenos infectólogos", lanzó en tono tranquilizador. Como ejemplo, citó el trabajo que está realizando el personal médico en el Hospital Muñiz.



El especialista en nutrición también destacó el clima de trabajo y unión preponderante entre la clase dirigente. "Agarrarse de la grieta en este momento sería de trogloditas", opinó.



Como consejos preventivos, el médico indicó la imperiosa necesidad de aislamiento, de lavarse las manos con agua y jabón de forma constante y de tomar precauciones si se sale de casa, en el sentido de dejar el calzado fuera al llegar de la calle o de lavar la pantalla del celular al regresar al hogar.



Cormillot contó que desde que comenzó la expansión del virus, él mismo incorporó a sus hábitos la costumbre de desinfectarse las manos con alcohol en gel a diario o de saludarse con el codo.

En un momento del programa, cuando Kusnetzoff invitó a pasar al punto de encuentro -lo cual hicieron manteniendo la distancia recomendada- a todos aquellos que alguna vez "fueron difamados en redes sociales", Cormillot contó que hubo quienes lo criticaron señalando que no podía hablar de la pandemia al no ser infectólogo. "Hace 55 años que estoy haciendo esto", explicó.



Además, fue rotundo al opinar sobre las personas que deciden no vacunar a sus hijos. "Los antivacunas son delincuentes sociales", dijo, incluyendo a este grupo entre otros como el de los terraplanistas.



Al programa también acudieron como invitados la periodista Débora Plager , la locutora Edith Hermida , el conductor Nicolás Occhiato y el futbolista Rodrigo De Paul , que participó de forma virtual a través de una ingeniosa comunicación a distancia desde Italia . Ellos también manifestaron algunas dudas a Cormillot acerca de cuestiones referentes al coronavirus.



"¿Hasta cuando va a durar esto?", preguntó Andy. "Lo primero que tenemos que aprender es a vivir con la incertidumbre, porque no hay respuestas exactas. El virus sabemos más o menos cómo se porta, pero nuestra sociedad es distinta al resto y los estados van aprendiendo de otros estados. Pero es imprevisible la conducta de las personas".



"¿Por qué se tarda tanto para una vacuna?", preguntó Hermida. "Para cualquier remedio se tarda mucho porque primero tiene que desarrollarse, y luego probarse si es dañino y si es efectivo. Es muy difícil la aprobación de un medicamento. La mayoría de los infectólogos dicen que falta un año para la vacuna, por eso hay que aprender a convivir con la incertidumbre, ver qué hago solo en caso y cómo calmo a esas personas que son más frágiles. Se pone en juego el cómo ayudo al vecino", apuntó.



Entre otras indicaciones, el doctor también señaló que, ante cualquier síntoma, está indicada la toma tanto de paracetamol como de ibuprofeno. Y agregó que no hay datos certeros sobre cuánto tiempo sobrevive el virus fuera del cuerpo humano.

Fuente: La Nación