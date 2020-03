Prevén que los casos confirmados de coronavirus se multiplicarán en pocos días

El Gobierno espera que el número de infectados de coronavirus aumente de manera "sustancial" o "significativa" durante las próximas semanas, lo que comenzará a verificarse con rapidez a medida que se sumen más laboratorios para analizar los posibles casos, tarea que hoy concentra el Anlis-Malbrán.calificaron como "lógica" o "previsible" debido a la metodología aplicada hasta ahora, las dificultades para detectar numerosos contagiados y las estadísticas comparadas con otros países que registraron sus primeros casos de coronavirus antes que la Argentina.. Pero sin esos lineamientos oque decretó el presidente Alberto Fernández, la Argentina no lograría "aplanar, con el inevitable "colapso del sistema de atención" y el consiguiente incremento "exponencial" de muertes.El reporte considera que la Argentina comenzó a implementar medidas correctas, como la suspensión de clases una semana antes que China ante la misma situación y entre 15 y 20 días antes que Europa. Pero también indica quey que, de ser así, "podría esperarse un buen resultado de evolución de la epidemia que permitiría dar respuesta [sanitaria]a las necesidades de la población".Desde la Casa Rosada plantearon que el impacto de las cifras que se barajan quizás termine por "despertar" a numerosos argentinos que, pese a todo, se resisten a respetar la cuarentena. "Es muy probable que haya un salto en la cantidad de casos que se detecten, pero eso es previsible, y aunque estadísticamente sea 'peor', acaso sea mejor para que muchos comprendan la gravedad de lo que estamos afrontando", indicó un funcionario a al diario La Nación . "Ignoramos cuántos casos asintomáticos hay, pero es uno de los motivos por los que pasamos de la contención y el distanciamiento social a la cuarentena"."Cuantos más laboratorios haya trabajando en esto más capturas de casos tendremos", indicó el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued. "Debe haber más casos por ahí, pero no tantos tampoco para provocar una situación dramática, aunque la decisión de disponer el aislamiento es porque sospechamos que el virus está circulando", explicó el experto, uno de los que convocó Fernández. Al igual que Sued, el jefe de Infectología y Control de Infecciones en el Cemic, Pablo Bonvehi, remarcó que hoy la definición de "caso" también limita las detecciones. Ahora los "casos" se acotan a dos vertientes: aquellos que presentan fiebre y dificultades respiratorias y retornaron de un viaje o estuvieron en contacto con alguien que viajó, o aquellos que presentan un cuadro respiratorio grave que requiere la asistencia de un respirador sin causa de infección conocida."Esto deja afuera a los asintomáticos y a todos aquellos que pueden registrar síntomas, pero no viajaron al exterior, ni recuerdan haber estado en contacto con algún viajero", remarcó Bonvehi. Es decir, los posibles autóctonos. Por eso, "en otra fase deberá ampliarse la definición de 'casos' posibles -y someterlos a análisis- a quienes presenten fiebre y tos, por ejemplo, pero no tienen vínculo directo o indirecto con el exterior", explicó el experto, que también integra el grupo de consulta presidencial.Un tercer integrante del equipo de especialistas a los que consulta el Presidente, el infectólogo Gustavo Lopardo, consideró positivo que aumente la cantidad de laboratorios que diagnostiquen el coronavirus., indicó el expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. "Eso no es por falta de voluntad oficial, sino porque tampoco había kits disponibles, que ahora están por llegar", aclaró.Apoyado en estadísticas, Lopardo recurrió a los datos de Alemania e Italia para graficar qué puede ocurrir en la Argentina. "El ratio de mortalidad sobre cantidad de infectados es 35 veces más alto en Italia que en Alemania. ¿Eso qué quiere decir? Puede haber algunas variables que aumenten la mortalidad por coronavirus en Italia, sí, pero probablemente se trate de que en Italia hay siete veces más casos dando vuelta, leves o asintomáticos, de los que han detectado. ¿Y eso qué implica de acuerdo a los números de contagios y muertos en Argentina? Que nosotros también tenemos muchos más casos no detectados dando vueltas -subrayó-. Por eso se ordenó la cuarentena".