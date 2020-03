Casi 30.000 argentinos viajaron al exterior pese a restricciones por coronavirus

El Gobierno nacional comenzó a revelar información que se fue procesando en los últimos días al extremarse los controles de quienes salen, entran y quienes cumplen y no cumplen las medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional.En el equipo del canciller Felipe Solá revelaron queEl 13 de marzo pasado Alberto Fernández dio su cadena nacional recomendando el aislamiento, que luego pasó a ser obligatorio.: se llegaron a registrar unos 23.000 allí en embajadas y consulados y unos 10.000 en países vecinos.El problema además que presentan estos pasajeros que quedaron varados y retornaron es quepara quienes vinieran de las llamadas zonas de riesgo (Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Irán, a las que con el correr de los días se les sumó Brasil y Chile).Fue entonces cuando comenzó el caos con las aerolíneas extranjeras que dejaron de volar a este país y que ahora empezaron a hacerlo por goteo y de manera excepcional. Si Madrid era la capital europea más complicada en las últimas semanas porque se hacía un embudo en la salida de allí hacia Buenos Aires, Miami comenzó a serlo desde los Estados Unidos.Mientras que en un diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez se logró un acuerdo con Iberia para un intercambio de españoles de aquí por argentinos que estuvieran en España, las aerolíneas estadounidenses no le aceptaron el mismo trato al acuerdo propuesto por la embajada argentina en Washington. Así, muchos argentinos viajaron por ejemplo de ciudades como Nueva York y se agolparon en Miami, donde por ahora la única opción para sacarlos es vía Aerolíneas Argentinas.Ese número se convierte en una cifra mucho mayor si se ahonda en el registro de Migraciones en el último mes, cuando ya se sabía que el coronavirus se estaba propagando de manera masiva y rápida por Europa.Por eso, lo más difícil de atender para las autoridades migratorias y de salud es evitar el incumplimiento de las cuarentenas de aquellos turistas que podrían haber importado el virus, publicóLa cuarentena total en todo el territorio ayuda pero puede no ser suficiente. Este sábado, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, que tiene a su cargo Migraciones y por lo tanto el control fronterizo terrestre, aéreo y fluvial- trabajaba con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para inclusive afinar controles de aquellos pasajeros que entraron al país en el último mes y que vinieran de zonas sensibles para hacer un seguimiento incluso de patentes de vehículos urbanos para ver si cumplen sus cuarentenas.Y también en las fronteras norte, en la Triple Frontera, donde se concentró una alta cantidad de personas que quieren reingresar a la Argentina. El diario La Voz de las Cataratas contaba sólo este sábado que cientos de turistas se concentraban en esa frontera sin agua y sin comida. El viernes partieron siete micros dispuestos por el gobierno local para intentar evacuarlos y que pudieran llegar a sus provincias.