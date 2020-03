Coronavirus en Argentina: Confirmaron otros 67 casos y el total asciende a 225

Sociedad Primer caso confirmado de coronavirus en la ciudad de Santa Fe

Economía Supermercados y almacenes atenderán como máximo hasta las 20 horas

En el comunicado se especificaron que, de los nuevos casos,De los 67 casos, 45 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona con transmisión comunitaria, mientras que 12 son contactos estrechos de casos confirmados. Los otros 10 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico., expresó el Presidente, quien además estableció el adelantamiento del feriado del 2 de abril para el 31 de marzo y que el 30 de marzo será feriado puente.El informe reveló algunos datos relevantes respecto a la propagación del virus en la Argentina. Uno de ellos es que. El primero, confirmado por las autoridades provinciales, fue el de una mujer de 62 años, quien estuvo de viaje por Italia.Ana María Vidal, ministra de Salud de Mendoza, relató que los síntomas los comenzó a tener al tercer día de haber regresado de Europa. Su marido, quien compartió el viaje y vive con ella, no presentó síntomas y se mantiene aislado.. El 7 de marzo falleció un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich; y el 13 de marzo murió otro hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco. El miércoles pasado, se confirmó el tercer muerto: un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta mañana, la cuarta confirmación. Se trata de una mujer de 67 años que estaba internada en la Clínica Güemes, de la localidad bonaerense de Luján.El horario de atención en supermercados, en todos sus formatos comerciales (hipermercados, supermercados, formatos de proximidad, autoservicios, etc.) será de 7 a 20 horas (esto es, hasta las 8 de la noche como máximo), de lunes a domingo, incluyendo días feriados, mientras continúe la situación de excepción dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297.En relación a los controles que se impusieron y continuarán desarrollándose durante la cuarentena total, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, adelantó que estos serán reforzados en todo el país."El día de ayer fue bisagra, hicimos controles, retuvimos el tránsito, había colas en algunos accesos. Pero hoy vamos a ser mucho más restrictivos", aseguró la ministra en diálogo con. "Creo que la gran mayoría de la población argentina entendió la gravedad de la situación y las acciones preventivas que nos ponen en el escenario que podemos contener. Hay una pequeña parte de la población que no entiende, que cree que es inmune y que su vida no está atada a la de los demás", agregó.Mediante la doctora Maureen Birmingham, representante de la OMS en Buenos Aires, el organismo rector de los controles y mitigación de esta pandemia a nivel mundial destacó también que la cuarentena obligatoria que decretó el presidente Alberto Fernández para frenar el auge del coronavirus en la Argentina "puede evitar un desborde del sistema y además comprar más tiempo para el desarrollo de mejores tratamientos y vacunas".