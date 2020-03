Cómo sobrellevar el día a día en cuarentena: Piden "no desesperar"

El presidente Alberto Fernández decretó este jueves la cuarentena total desde la cero hora del viernes y hasta el 31 de marzo, para reforzar aún más las acciones contra el coronavirus en la ArgentinaSandra Arito, Magíster en Salud Mental, especializada en Catástrofes, explicó al programa, deque "formamos parte de un equipo de investigación, de trabajo, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Trabajo Social, que está compuesto por distintos profesionales, distintas disciplinas: Psicología, Ciencia Política, Salud Mental"."En este momento sabemos que en cualquier situación de emergencia, desastre o catástrofe, es un momento en el que suele haber subvaloración de lo que se espera. Por eso vemos gente que sale igual a pesar de la cuarentena o las reacciones de algunos de pensar que son vacaciones y se toman un día libre en lugares que son públicos", dijo.Asimismo, remarcó que "es interesante el trabajo que se hace desde los medios de comunicación tratando de que la gente cumpla con lo pactado, que es la cuarentena obligatoria. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y en perspectiva seguramente va a empeorar. Cuanto mayores sean los recaudos que tomemos, menor va a ser la posibilidad de contagio y propagación de la enfermedad"."En términos de Salud Mental la sobrevaloración del tema también puede generar daños. No se aconseja estar todo el día pendiente de los medios de comunicación, del teléfono para ver cómo o qué pasa a cada momento. Es bueno tomar contacto una o dos veces al día y continuar haciendo la cuarentena en la vivienda", señaló.Comentó que "estamos en la etapa precrítica, porque está anunciado lo que puede llegar a pasar pero aún no llegó el pico de la pandemia. Tiende a haber subvaloración y algunos tienden a pensar que no nos va a pasar a nosotros. Es muy importante tener en cuenta que hay un Comité de expertos trabajando en el tema. En nuestro país lo están haciendo muy bien. Tomar medidas en el momento adecuado. Se está haciendo"."Tener equilibrio es clave. Este tipo de situaciones generan mucha ansiedad. Es el miedo a lo que nos puede atacar y a lo que uno puede perder. Hay que trabajar con información adecuada y tomar las medidas necesarias. Un modo saludable de transitar ese momento es no desesperarse y reflexionar antes de actuar. Quienes han cometido actos arrebatados, como el que le pegó al guardia del edificio o el joven que se escapó del hospital, en otro contexto no lo hubieran hecho", resaltó."Todos los Ministerios nos están proveyendo de materiales e instrumentos muy interesantes en término de qué hacer con los chicos, con los jóvenes, con los adultos mayores. Facilitan libros, juegos, etc. Habrá que buscar la forma, todos estamos aprendiendo a hacer algo que no estamos acostumbrados, que es estar aislados", indicó.Aseguró que "no hay que subestimar las consecuencias de los actos que tomamos. No es lo mismo ir una sola persona a buscar insumos, que ir dos o tres. Son focos contaminantes directos, se multiplica la capacidad de transmisión del virus. Hay que salir lo menos posible"."Cada grupo familiar va a tener que apoyarse, contenerse, acomodarse, tratando de atenuar cualquier posibilidad de acción violenta o de enoja. Por más que nos desesperemos no podemos hacerlo sino es dentro de nuestra casa. Tendremos que ser creativos", agregó.