Rosario confirmó el segundo caso positivo de coronavirus en un hombre de 31 años

Un joven de 31 años que había regresado recientemente de España se convirtió ayer en el segundo caso positivo de coronavirus en Rosario.Según destacó el Ministerio de Salud de la provincia, el mismo permanece internado en el Hospital Carrasco "en buen estado" de salud.En ese efector además está internado otro joven, de 28 años, que también dio positivo a coronavirus tras haber regresado de Inglaterra.Hasta el momento, se trata de los dos únicos casos positivos en toda la provincia, donde además hay otros 39 a la espera de los resultados de los análisis que se realizan en el Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires., 15 de ellos de Rosario.Paralelamente, y para descentralizar el trabajo que se realiza en el Malbrán, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar) se prepara para empezar a realizar los diagnósticos definitivos de coronavirus en la ciudad. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó durante una conferencia de prensa realizada ayer en Casa Rosada que los profesionales del Instituto Malbrán comenzarán a capacitar desde hoy a laboratorios de seis provincias para poder descentralizar los tests que identifican casos positivos de Covid-19. De la jornada participarán especialistas de la ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco.El director de Bioquímica del municipio, Eduardo Anchart, indicó que el laboratorio del Cemar puede "de inmediato" comenzar a hacer los análisis que actualmente concentra el Instituto Carlos Malbrán.Ya cuenta con el equipamiento para llevar adelante los diagnósticos y los profesionales están al tanto de cómo hacer los procedimientos, pero es necesario que la Nación envíe los kits con los reactivos para detectar el virus que desató la pandemia y lo autorice como centro de diagnóstico definitivo de enfermedad por coronavirus.Esta semana, la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, confió que los insumos podrán estar disponibles a partir del próximo miércoles. Pero en un escenario que cambia día a día nadie aún expresa certezas.Actualmente, en el laboratorio de biología molecular que funciona en el subsuelo del edificio de Moreno y San Luis se procesan entre diez y doce muestras por día de casos sospechosos de infección por el Covid-19.Según el protocolo, se testea a los pacientes que llegan a los hospitales con fiebre y síntomas de la enfermedad, según los criterios de los especialistas en epidemiología.Una vez que las muestras llegan al laboratorio, primero se descarta que se trate de influenza, si estos exámenes son negativos, se envían al Malbrán.Realizar los análisis en la ciudad permitirá conocer hasta cinco días antes el estado de salud de los pacientes y alivianar costos al sistema de salud.En eso coinciden los profesionales de salud. La descentralización de los lugares de detección permitiría agilizar la cantidad de test que se realizan en el país, acompañando el crecimiento de la cantidad de infecciones. En los primeros días de la pandemia, explican, el Malbrán realizaba cinco pruebas por día, actualmente están realizando unas 180.Actualmente hasta el Cemar llegan a diario entre 10 y 12 muestras derivadas tanto desde la salud pública como desde sanatorios privados. Según explicó Anchart, en el laboratorio se realizan los test de influenza a las muestras que llegan de los hospitales y, si las pruebas son negativas, se derivan a al Malbrán. Los resultados se reciben entre 4 o 5 días después.Poder realizar los análisis en la ciudad, estimó, permitirá no sólo acotar la angustia de las personas que están esperando un diagnóstico; sino también descomprimir el sistema de salud, ya que son pacientes que permanecen internados en áreas de aislamiento cuando quizás no sería necesario. "Tener entre cuatro o cinco días camas bloqueadas en el sistema de salud es mucho tiempo", apuntó.Lograr mayor celeridad en los diagnósticos permitirá también avanzar en el estudio de los casos de personas que tuvieron contacto con las personas infectadas, sobre todo en una etapa de contención del virus, donde sigue siendo fundamental la detección precoz de casos sospechosos y la vigilancia de sus allegados.La pandemia del coronavirus obligó al gobierno provincial a convocar a médicos y enfermeros que se encuentren sin trabajo y que no estén en servicio. El objetivo es proveer al sistema sanitario de todo el territorio. Las inscripciones correspondientes se realizan vía web a través de www.santafe.gob.ar/profesionalesdelasalud. El laboratorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) fue el primero estatal en el país en conseguir la Certificación ISO 9001-2008 y es un laboratorio de referencia para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos G. Malbrán, del Ministerio de Salud de la Nación.En su momento fue también el primero en el país en recibir la transferencia de tecnologías moleculares para la detección de los virus del dengue y de la gripe A N1H1, lo que permitió resolver el diagnóstico de estas enfermedades para toda la provincia de Santa Fe.En el laboratorio de biología molecular trabajan unos 8 profesionales bioquímicos, asistidos por cuatro técnicos y administrativos, bajo estrictas normas de seguridad.