Aislamiento por coronavirus: Las penas para quien incumpla las restricciones

El Gobierno argentino decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio desde el 20 hasta el 31 de marzo para evitar la propagación de la COVID-19 en el país, donde hasta el momento se han confirmado 128 casos, tres de ellos mortales.El presidente Alberto Fernández afirmó que adoptó la medida para "proteger la salud de los argentinos" y lamentó que haya personas "que aún no entiendan que no se puede circular por las calles".La decisión que adoptó el jefe de Estado implica la restricción al máximo de los traslados, y la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares, con permiso para salir únicamente a comprar alimentos o medicinas.En el artículo 205 del actual Código se establece que "".El artículo 239, por su parte, determina que ""Aquel que no pueda explicar qué hace en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quien viola las normas. Vamos a ser inflexibles", advirtió el presidente Fernández.