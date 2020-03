Restricciones en accesos a Gualeguaychú: "Estamos en emergencia", afirmó Piaggio

Política El Ministerio de Gobierno sostiene que no se puede impedir el acceso a ciudades

Desde la víspera se mantiene la restricción para el ingreso de personas que no residan o tengan un trabajo estable en Gualeguaychú. La situación generó controversia a partir de que el Ministerio de Gobierno de la Provincia comunicara que "las restricciones de circulación y tránsito, son disposiciones normativas que deben emanar por imperio de la Constitución", pese a la situación excepcional que se vive actualmente por la pandemia de coronavirus.. Dio los argumentos para adoptar la medida frente a una situación de emergencia y confirmó que la Policía de Entre Ríos está colaborando con el personal municipal apostado en los cuatro accesos a Gualeguaychú.El jefe comunal dio cuenta de que a aquellas personas que no residen en la ciudad las asesoran y explican que", expresó, al tiempo que confirmó a este medio que desde que se limitó el ingreso "llegaron muy pocos turistas y aquellos que vinieron recepcionaron de muy buena manera nuestras explicaciones. Les pedimos que se vuelvan a sus casas", expresó.". Enfatizó quey que esta determinación que adoptó va en ese sentido.. Que todo el mundo se mantenga en los hogares", aconsejó.El intendente reveló aque este jueves por la mañana se comunicó con el gobernador, Gustavo Bordet. Dijo que el mandatario está "preocupado para coordinar las acciones en toda la provincia"."Hay que entender que va de suyo que interrumpir la libre circulación es anticonstitucional. Compartimos que", recalcó.Además, comentó que en la víspera se comunicó el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, "y me pidió que fuertemente comuniquemos que Gualeguaychú en esta oportunidad no quiere tener turismo", a la vez que destacó el "esfuerzo del personal municipal para poder cumplir" con las medidas en los accesos.", afirmó Piaggio al ser interrogado sobre el comunicado del Ministerio de Gobierno y puso énfasis en que la decisión de no permitir la llegada de visitantes va de la mano "de la".Finalmente, el intendente refirió que "al trabajo interno con nuestros ciudadanos para extremar medidas profilácticas de guardarse en la casa, limitar las circulación, cerrar hoteles, restaurantes y termas, le sumamos uno más por la afluencia turística:".