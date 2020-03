Retiran controles en accesos a Gualeguaychú pero sigue la prohibición de ingreso

Sociedad Prohíben el ingreso a Gualeguaychú de personas que no vivan en esa ciudad

Sociedad Expulsaron a italianos que llegaron a Gualeguaychú en un motorhome

Por disposición de la Policía de Entre Ríos, los efectivos se retiraron de los puestos de control en los accesos de la ciudad de Gualeguaychú.Pese a ello, la prohibición del ingreso a todas las personas que no viven o trabajan en la ciudad sigue vigente, publicóLa disposición que dejó sin efecto la participación policial en los controles sobre los tres accesos principales que tiene la ciudad, comenzó en la noche de este miércoles y en la mañana de este jueves, los efectivos ya no estaban.La medida también regiría para el resto de la provincia donde se controlaban los accesos.Cabe recordar que la presencia de la policía se intensificó este miércoles, después de conocida la resolución del Comité de Emergencia, sobre la prohibición de acceso a la ciudad para personas que no residen en Gualeguaychú.La decisión causó sorpresa porque no hubo un anuncio oficial de la medida, como tampoco declaraciones de algún funcionando sobre el tema.