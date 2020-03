No son vacaciones: Largas filas de autos para ingresar a Pinamar y Villa Gesell

Fin de semana largo con "retenes"

En medio de la crisis por la pandemia por el coronavirus, las restricciones y las campañas para desalentar el turismo de los propios intendentes de la Costa Atlántica, cientos de autos quisieron ingresar a las localidades balnearias de Villa Gesell y Pinamar por el único ingreso habilitado.La postal de las personas que hicieron caso omiso a las recomendaciones y que no entendieron que el aislamiento social que se vive por el coronavirus "no son vacaciones" y viajaron igual, se viralizaron por redes sociales.El propio intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, participó de los operativos en el ingreso del sector sur, dónde la policía local debió revisar auto por auto."Con guantes, barbijos y materiales descartables nuestros trabajadores de Tránsito y Seguridad realizan los controles en el Acceso Sur, único habilitado en #VillaGesell. #Dia3 #NoSonVacaciones #EnCasaPorTodos #QuedateEnCasa", escribió el intendente de Villa Gesell en sus redes sociales.La misma decisión tomó el intendente de Pinamar, que dejó solo un ingreso a la ciudad balnearia y también compartió en sus redes el control que se realizó auto por auto."Controlamos auto por auto, reitero una vez más: En la República Argentina, el único que puede restringir la libre circulación en el territorio de la República es el Presidente, con autorización del Congreso solicitando Estado de sitio", escribió en sus redes sociales el intendente de Pinamar, Martín Yeza, ante el reclamo para que no dejara entrar a la ciudad a los turistas.Ambos intendentes, y a pesar de sus diferencias políticas, tomaron medidas conjuntas y decidieron este fin de semana largo cerrar negocios y restringir acceso a las playas.En sintonía con la prohibición de vuelos de cabotaje y salida de micros, el Gobierno dispuso que durante el fin de semana largo habrá "retenes" de las Fuerzas de Seguridad en distintas rutas para desalentar que se desplace gente hacia centros turísticos, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus."No tenemos ninguna medida que prohíba la circulación por ruta. Tenemos solamente el pedido del Gobierno de que las personas permanezcan en sus casas", señaló la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al advertir que por el momento las autoridades sanitarias emitieron recomendaciones que para cumplirse deben contar con la "voluntad" de la ciudadanía.La ministra de Seguridad señaló que a través de la línea 138 reciben denuncias sobre personas que estén incumpliendo la cuarentena obligatoria por haber regresado de países considerados como zonas de riesgo de contraer coronavirus.Durante el pasado martes, cuando se puso en funciones el sistema telefónico, se realizaron "2.200 llamados", explicó en declaraciones al periodista Diego Schurman.