Playa y camping Ñandubaysal permanecerá cerrado hasta el 31 de marzo

En este verano, "las playas de Ñandubaysal estuvieron llenas de disfrute y diversión", aunque "lamentablemente este presente nos obliga a tomar medidas que, aunque no son del agrado de muchos, son absolutamente necesarias", ponen relevancia en un comunicado desde la playa y camping Ñandubaysal.



Recuerdan que "desde que se desató la pandemia mundial de coronavirus, los organismos gubernamentales (Nación, Provincia y Municipio) dictaron una serie de medidas para que no se propague entre la población el virus covid-19".



"Y el consenso de la Organización Mundial de la Salud dictaminó que lo mejor es el aislamiento social. En otras palabras, quedarnos todos en nuestras casas, salir lo menos posible a la calle y, aunque duela, no asistir a ningún lugar de esparcimiento, entre ellos Ñandubaysal", resaltaron.



Dejaron en claro que "fueron muchas las consultas que recibieron de manera telefónica y por redes sociales" para conocer si abrirá el lugar el fin de semana largo. En este sentido puntualizaron que Ñandubaysal "permanecerá cerrado".

"Hasta el 31 de marzo, si es que la situación lo amerita, las puertas de nuestro complejo turístico se mantendrán cerradas", afirmaron.



Por eso, "desde el balneario Ñandubaysal apoyamos las medidas oficiales para contener el brote de coronavirus y repetimos: el aislamiento social y la cuarentena no son vacaciones. Y lo más importante: cuidarnos cada uno es cuidarnos entre todos".