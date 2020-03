Demoraron a un italiano que entró a la Argentina y no cumplió con la cuarentena

Un turista italiano que ingresó a la Argentina el sábado 14 de marzo fue demorado por las fuerzas de seguridad, luego de que una persona denunciara que no estaba cumpliendo con la cuarentena obligatoria, que fue dispuesta para todas las personas que pisan suelo argentino tras arribar al país proveniente de los principales países de riesgo en el marco del brote mundial de coronaviru.



El hecho ocurrió en el barrio porteño de Colegiales, en la calle Ciudad de La Paz al 500. El hombre, que tiene 69 años y llegó en un vuelo de Alitalia, está alojado en un edificio de tres pisos que habría alquilado a través de una plataforma online. Los dos vecinos que lo denunciaron aseguraron que lo vieron salir del departamento en varias oportunidades.



En principio, tras un análisis, el hombre no presentó síntomas de COVID-19 y el Juzgado Federal n° 9, a cargo de Luis Rodríguez, determinó que una consigna policial se quede en la puerta del edificio para asegurarse de que el turista cumpla con la cuarentena antes de que sea expulsado del país. El hombre será trasladado mañana a la ciudad brasileña de San Pablo y luego volará a Europa desde allí, según publicó Infobae.



En diálogo con los medios, la directora de Migraciones Florencia Carignano contó que ayer y hoy "vecinos llamaron a Migraciones e hicieron la denuncia en la policía" y que cuando llegaron las autoridades "le pedimos su pasaporte y constatamos con las bases de Migraciones que debía estar en cuarentena".



"Él dice que no rompió la cuarentena, pero los testigos lo vieron entrar al edificio. Por orden del Presidente estamos siendo muy estrictos, no vamos a soportar que nadie ponga en riesgo las medidas estrictas que estamos tomando", agregó Carignano.



En esa línea, la titular de Migraciones reveló que "me comuniqué con el cónsul, me dijo que lo expulsemos. Estamos pidiendo respuesta al juzgado que está interviniendo. El cónsul le está consiguiendo un pasaje, que se lo va a tener que pagar, y Migraciones le va a prohibir viajar a Argentina y va a tener una multa".



"No sabemos con quién tomó contacto, es una situación de riesgo, y este tipo de avivadas se tienen que acabar. El juzgado está evaluando las alternativas", resaltó. Respecto de esas posibilidades, Carignano explicó que una es que sea trasladado hoy al aeropuerto de Ezeiza y la otra es que hoy duerma allí con una consigna policial en la puerta del edificio y que el traslado sea mañana.