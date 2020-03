El Sindicato Empleados de Comercio pide extremar la precaución en los locales

Ante la emergencia sanitaria que está vigente por prevención ante el coronavirus, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, informaron este miércoles aque "pedimos apelar a la conciencia individual, sobre todo a los clientes, que no se acerquen demasiado y no haya mucha circulación".Martia Eugenia Velásquez, subsecretaria del Sindicato dijo que "esta pandemia nos afecta a todos, y le pedimos a nuestros compañeros extremar las medidas de precaución"."Los trabajadores de comercio, debemos seguir con los locales abiertos, debido a que no hay ninguna disposición desde el gobierno de cerrar. Hay lugares que están atiendo detrás de rejas, para evitar el contacto entre las personas", sentenció."La venta se ve resentida, ya que no hay casi circulación, hay empresas que están licenciando trabajadores. Como a las madres que tienen hijos en edad escolar", dijo José María Marquez, secretario de financias del sindicato.A su vez añadió: "No hemos tenido comportamientos irregulares hasta el momento. De todos modos está vigente el decreto de emergencia pública, que prohíbe al empleador el despedir trabajadores, y en caso que lo haga debe pagar el 200 por ciento".En torno al paro de colectivos, Marquez comentó que "estamos hablando con los empleadores, para que tomen medidas y que los trabajadores, que necesitan de este medio de transporte, no se vean perjudicados"."Una opción a tener en cuenta para seguir vendiendo y evitar la concentración de personas, son los envíos a domicilio. Sabemos que esta todo paralizado y esperamos que la situación se acomode pronto", concluyó Velásquez.