Expulsaron a italianos que llegaron a Gualeguaychú en un motorhome

Sociedad Prohíben el ingreso a Gualeguaychú de personas que no vivan en esa ciudad

El municipio no dejará entrar a la ciudad a todos aquellos que no sean residentes de Gualeguaychú. Podrán ingresar solo los gualeguaychuenses que estaban en otros lugares del país. Aquellos que vuelven del exterior deberán cumplir con la cuarentena obligatoria.Aunque la prohibición de ingreso a la ciudad por parte del Municipio de Gualeguaychú entra en vigencia a las 14hs de este miércoles, el personal policial debió actuar antes de ese plazo con un motorhome de patente chilena que era conducido por una pareja de unos 50 años de edad de origen italiano.Sin embargo, las autoridades escoltaron a la pareja hasta el límite de la Ruta 14 y el Acceso Sur debido a que como vienen recorriendo diferentes lugares no encajan con los estándares de aislamiento que dispuso el Municipio para Gualeguaychú.De hecho, fueron los mismos vecinos los que alertaron a las autoridades y los medios de comunicación sobre la circulación de un motorhome con patente chilena (Chile es uno de los países que conforma la lista de zona de riesgo que tiene el ingreso prohibido el ingreso a Argentina).