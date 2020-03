Coronavirus: ¿Cómo desinfectar los celulares sin correr riesgo de dañarlos?

Una de las recomendaciones más importantes que realizan los infectólogos en tiempos de coronavirus, además del correcto lavado de manos, es la de mantener limpios los objetos que utilizamos a diario. Sin duda, los smartphones son por lejos con los que más interactuamos a lo largo de un día.Las personas tienen que tener especial cuidado con la desinfección de sus celulares. A diferencias de otros objetos, son manipulados constantemente con las manos y llevados a la cara o a la boca varias veces al día.Inclusive, varias veces le prestamos nuestros equipos a terceros para que vean algo o manden un mensaje. Todo esto, en tiempo de coronavirus, hace que debamos prestarle extrema atención al higiene de nuestros celulares.Para desinfectar correctamente un smartphone, lo más recomendable es utilizar toallitas o paños humedecidos con alcohol isopropílico con una concentración del 70%. Debe ser específico para productos electrónicos.Es importante realizar movimientos suaves para no causar daños en el equipo. También es importante que estén apagados y desconectados, para evitar que se pueda generar un cortocircuito.Es desaconsejable utilizar cualquier tipo de spray de limpieza sobre la pantalla. Tampoco debería sumergirse el equipo en ningún tipo de líquido ni humedecer las zonas de puerto de carga, auriculares, micrófonos y altavoces.Por precaución, muchos fabricantes también suelen recomendar apagar el teléfono y desenchufarlo antes de proceder a limpiarlo, y así si lo humedeces demasiado puedes esperar a que se seque antes de encenderlo para evitar problemas. Y es que es importante que no entre humedad en las aberturas y las ranuras de tu teléfono.No hay que utilizar productos de limpieza comunes ni tampoco aire comprimido para intentar quitar el polvo de ningún sitio, ni siquiera en las ranuras. La potencia a la que sale puede dañar el dispositivo por dentro.Se recomienda extremar el cuidado cuando se limpian las lentes de la cámara de tu teléfono. Aquí, una de las mejores cosas que puedes utilizar son las gamuzas de las gafas, pues al estar realizadas con microfibras específicas para la limpieza de las lentes, evitan rasguños y además no dejan residuos.Por último, si tienes una funda para el móvil también es importante que te acuerdes de limpiarla, ya que no vas a dejar de estar sujetándola siempre con la mano. Aquí, todo dependerá del material del que esté hecho la funda, pero por ejemplo en el caso de las fundas de TPU Gel o silicona, suele ser suficiente con retirarlas, limpiarlas bien con agua y jabón, esperar a que se sequen y volver a ponerlas en el móvil.