Por el coronavirus, un paranaense se encuentra varado en Perú

Video: Paranaense se encuentra varado en Perú

Ayuda por favor. Difundir. Queremos regresar a nuestra casa. Publicado por Exequiel Martínez en Martes, 17 de marzo de 2020

Por el coronavirus, muchos argentinos se encuentran varados por el mundo, debido al cierre de fronteras. Tal es el caso del paranaense, Ezequiel Martínez, quien este miércoles en diálogo vía streaming con el programarelató los inconvenientes que está sufriendo para poder volver al país.En relación del cierre de fronteras comentó que "el presidente tomó medidas muy estrictas y cerró tanto las salidas de Perú y también las fronteras interprovinciales, ya sean aéreas, marítimas o terrestres. En este momento tampoco podemos volver a Lima"."Nosotros teníamos pasaje programado para volver a Argentina esta semana, pero ahora desde la empresa de vuelos no nos dan ninguna respuesta, tampoco desde el Consulado, ni desde Aerolíneas Argentinas", sentenció.A su vez agregó que "vi que Alberto Fernández dijo que nos iba a repatriar a todos en 24 horas, y quería saber cómo lo va a hacer. Queremos respuestas y ya no sabemos que hacer".Ezequiel, a través de Facebook publicó un video que se viralizó rápidamente pidiendo ayuda y en el comentó: "No es lindo estar lejos de casa y no saber cuándo vamos a poder volver"."Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para volver a casa", culminó.