En Francia, piden no tomar ibuprofeno si aparecen síntomas de coronavirus

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

El Ministerio de Salud de Francia aseguró que tomar analgésicos antiinflamatorios populares como el ibuprofeno podrían empeorar los efectos del coronavirus. Es por ello que recomendaron a la población no consumir ningún tipo de medicamente de venta libre antes de hablar con un especialista."Tomar medicamentos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona?), podría ser un factor agravante de la infección. Si tiene fiebre, tome paracetamol. Si ya toma medicamentos antiinflamatorios o tiene dudas, consulte con su médico", tuitió Olivier Veran, ministro de Salud de Francia.Según una investigación de la Universidad de Basilea, Suiza, publicada en la revista médica The Lancet, que el ibuprofeno activa la proteína ACE2 y que el coronavirus utiliza otra proteína que encaja en el ACE2 para ingresar a las células de los pulmones y el flujo sanguíneo y expandirse a todo el cuerpo."Recordamos que el tratamiento de la fiebre o el dolor con Covis-19 o cualquier otra virosis respiratoria se basa en el paracetamol, sin exceder la dosis de 60 mg/kg/día y 3 g/día. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) deben evitarse", publicó el Ministerio de Salud francés en un comunicado.Varios expertos de salud salieron a criticar esta recomendación del gobierno francés, asegurando que no hay una prueba empírica que demuestre que el ibuprofeno agrava el cuadro del coronavirus.A pesar de esto, el gobierno francés se mantiene firme con la recomendación de no consumir ibuprofeno en el caso de presentar síntomas de coronavirus. La alternativa que ofrece es el paracetamol.