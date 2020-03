Coronavirus: Recomiendan ser cautos con el manejo de animales

El Senasa advierte que, por ahora, no hay evidencias de que los animales contraigan o contagien la enfermedad, aunque se está avanzando en el estudio de las formas de transmisión.



Tanto profesionales sanitarios como la OMS han indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus.



En su sitio web en español la OMS responde a la pregunta si pueden los humanos contraer el virus del Covid-19 por contacto con un animal.



"Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas", explica el organismo.



Aclara que "por ejemplo, el SRAS-CoV iba asociado a las civetas (mamíferos carnívoros, de unos 120 cm de longitud que habita en Africa y Asia) y el MERS-CoV se transmite a través de los dromedarios" y enfatiza: "Todavía no se ha confirmado el posible origen animal del Covid-19".



"Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos", recomienda la OMS.



Además, señala: "Asegúrese de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los alimentos. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados".



Respecto de si las mascotas pueden contagiar el Covid-19, la OMS recuerda que "aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir" el virus.



Enfatiza que el Covid-19 "se propaga principalmente a través de las gotas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar" y que para protegerse a sí mismo, es necesario "lavarse las manos a fondo frecuentemente".