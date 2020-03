Reiteran pedido de justicia, a dos meses de la muerte de Fernando Báez Sosa

Este miércoles se cumplirán dos meses de la madrugada en la que Fernando Báez Sosa fue brutalmente asesinado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. De los 10 acusados en la causa, 8 están presos en la alcaidía de Melchor Romero. En los últimos días, se conoció que la Justicia ordenó una serie de medidas necesarias para evaluar la posibilidad de darles prisión domiciliaria, a pesar de que el crimen que se les imputa contempla la pena máxima: prisión perpetua.



Los amigos de Fernando volvieron a pedir Justicia y reclamaron que los acusados no salgan de prisión. "No nos olvidemos que 10 cobardes mataron a un chico inocente. ¡Justicia por Fer! ¡No a la domiciliaria!", dicen los jóvenes.



Los amigos de Fernando se sumaron así al pedido que días atrás había hecho público Graciela, la mamá de Báez Sosa. En un video compartido en las redes sociales, la mujer dijo: "El 18 de marzo se cumplen dos meses del asesinato de Fernando, que el 19 se haga justicia y no a la domiciliaria".



¿Qué sucede este jueves 19? Estaba prevista una audiencia en la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, para tratar las apelaciones de las prisiones preventivas de los ocho rugbiers detenidos.



Pero, ante el avance de la pandemia de coronavirus?, y por la gran cantidad de personas que iban a juntarse -los acusados, más los abogados, la querella y los funcionarios judiciales- se resolvió suspender la audiencia.



De todos modos, la apelación será tratada: las partes deben presentar sus argumentos por escrito y en base a eso se tomará una resolución.



Los camaristas deberán definir si confirman las prisiones preventivas que el 14 de febrero pasado dictó el juez Mancinelli para Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) por el "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" de Fernando y por las "lesiones" que sufrieron sus amigos.



En caso de ser hallados culpables en un futuro juicio, serán penados con prisión perpetua, lo que prevé al menos 35 años de cumplimiento efectivo.



El beneficio de la prisión domiciliaria es un pedido del abogado defensor, Hugo Tomei, con el objetivo de morigerar la situación de los acusados.



Para eso, los rugbiers propusieron ocho casas, todas en Zárate, que fueron evaluadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El informe determinó que "son aptas".



Esto quiere decir que cumplen con parte de las condiciones que la Justicia requiere, aunque no significa que los acusados, por ahora, puedan seguir el proceso judicial desde la comodidad de sus hogares. Estos son, principalmente, que cuenten con línea telefónica fija, buena señal de celular e Internet.



Con ese dato, la Justicia sabe que en caso que se resuelva que los rugbiers puedan ir a esperar el juicio a sus casas, estará en condiciones de colocarles tobilleras electrónicas para monitorear sus movimientos en un radio determinado, tan solo eso.



Es que el sistema, una vez burlado (basta que el detenido salga de su casa), no cuenta con rastreo satelital: si va más allá de la esquina, no hay GPS que ayude a los investigadores para recapturarlo.



El magistrado también espera los informes socioambientales que ordenó a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana para conocer quiénes viven en los domicilios de cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.