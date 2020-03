Mendoza decidió aislarse y cualquier persona que ingrese deberá hacer cuarentena

El gobernador Rodolfo Suárez dispuso que "toda persona que ingrese a Mendoza, sean extranjeros, nacionales argentinos o residentes en la provincia, por cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe, tiene la obligación de aislarse durante 14 días", según lo informó por las redes sociales. La medida ya fue publicada en el Boletín provincial, lleva el número 390 y empezará a regir a partir de mañana miércoles 18 de marzo. Una medida similar había adoptado el lunes Tierra del Fuego.



El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, vicepresidente 2° de la Cámara de Diputados, no viajará a la reunión convocada por Alberto Fernández con líderes parlamentarios de la oposición, para quedarse en Mendoza y estar activo, ya que si se trasladara a Buenos Aires se vería obligado a la cuarentena.



"Respetando la correcta decisión del gobernador mendocino, me será imposible asistir al encuentro que me han convocado para el día de mañana en la quinta de Olivos", sostuvo Cornejo en la nota que les envió a Alberto Fernández y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Cornejo fue el gobernador mendocino hasta el 10 de diciembre último y despliega una intensa tarea de colaboración con su sucesor Suárez en medio de la actual emergencia sanitaria.



Suárez también informó que "luego de las gestiones realizadas ante los organismos competentes, a partir de este momento rige el cierre absoluto de la frontera con el vecino país de Chile". También precisó que la medida afecta a los pasos fronterizos de Los Horcones y Pehuenche.



El gobernador ayer se reunió con los intendentes de la provincia, buscando adaptar las medidas de aislamiento preventivo y, en análisis con ellos más el comité de expertos sanitarios, tomó la decisión de aislar Mendoza por las próximas dos semanas como el camino más eficiente en esta etapa, cuando aún no se confirmó ningún caso de COVID-19, aunque sí se sabe la existencia de pacientes "sospechosos" de contagio.



En efecto, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de esa provincia confirmó ayer que hay dos nuevos casos sospechosos, lo que suma un total de nueve personas que están a la espera de los resultados y en aislamiento. En un comunicado oficial, se informó el ingreso al Hospital Español de dos personas llegadas de Francia, una mujer de 48 años y un adolescente de 15 años, que presentaron tos y fiebre, por lo que se decidió aplicar el protocolo.



En Chile los casos vienen creciendo de forma exponencial. Ya existen 201 casos confirmados, aunque todavía no falleció ningún paciente que haya sido contagiado. En cambio, pudo verificarse que el COVID-19 se desplegó por casi todas las regiones del país. De todos modos, 152 se concentraron en la capital del país vecino y su zona de influencia, lo que se llama Región Metropolitana.



Ante la grave situación sanitaria, el ministro de salud chileno, Jaime Mañalich, determinó ayer el cierre de las fronteras por 15 días y medidas adicionales para contener la propagación del virus. Frente a la prensa, el funcionario dijo que el coronavirus en su país estaba en fase IV, es decir, ya se da por sentado que existe "circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad".



Mendoza activa un protocolo más exigente a partir de esa decisión que tomaron las autoridades sanitarias de Chile.