La notificaron por no aislarse: "Vengo de un lugar muy sano, de Nueva York"

Una mujer de 70 años se convirtió este lunes en la tercera persona formalmente notificada en la ciudad de Rosario por infringir el aislamiento obligatorio para quienes regresen a la Argentina desde países con circulación activa de coronavirus. Esgrimió que proviene de "un lugar muy sano, de Nueva York", y que "nadie" le informó "nada" ni la controló al arribar a Ezeiza."Yo vengo de un lugar muy sano. Vengo de Nueva York. Allá no pasa nada de todo este teatro", sostuvo en medio del operativo policial la acusada, a pesar que Estados Unidos registraba hasta el momento 1.678 casos confirmados.En breves palabras que respondió a El Tres, la vecina de la zona de Constitución al 3600, que fue interceptada infraganti a la tarde mientras caminaba por el barrio, se excusó: "Como no me dijeron nada y yo estoy bien, no lo vi de tanta gravedad. Y en el aeropuerto ni me tomaron la fiebre".Según algunos vecinos suyos, también debería estar en cuarentena un chofer que la trasladó desde el aeropuerto de Ezeiza hasta su domicilio y que le ayudó además a bajar las valijas.

En otro orden, la Justicia de Rosario decidió postergar las audiencias imputativas a las otras personas que violaron las disposiciones de aislamiento obligatorio tras sus regresos de viajes por países considerados de riesgo, por la circulación del coronavirus Covid-19. Dichas imputaciones se llevarán a cabo una vez que los acusados cumplan con el período de cuarentena domiciliaria.Hasta el momento, eran dos más las personas de Rosario y zona que están bajo arresto domiciliario por no acatar las medidas de aislamiento de 14 días impuesto por las autoridades de control en el legítimo ejercicio de sus funciones y que tienen por objeto evitar propagación de la pandemia.La Fiscalía solicitó al juez Foppiani suspender los términos de la realización de la audiencia imputativa teniendo en cuenta las "razones de público conocimiento y características del caso".El magistrado hizo lugar a la petición realizada por la Fiscalía de postergar las audiencias hasta que finalicen las condiciones de aislamiento obligatorio de los involucrados.Hasta este lunes, las personas con arresto domiciliario por no haber respetado las medidas impuestas por el Estado nacional son tres: una joven de 21 años que vive en Italia al 300 y que volvió de Europa en los últimos días; un hombre de 43 años que reside en Granadero Baigorria y que como agravante visitó a un familiar internado en el Pami luego de regresar de un viaje por el exterior; y la mujer de 70 años detenida este lunes a la tarde.