"Cuidémonos", imploró hermano de paranaense internado con coronavirus en Italia

Desde la capital entrerriana, su hermano, Franco, contó cómo le detectaron la enfermedad y a través deencomendó a la población tomar los recaudos necesarios para evitar la propagación del virus."Hace tres semanas,. Los primeros días, él era muy fuerte, una persona jovial y con mucho movimiento, pero empezó a quedarse en la casa porque no podía moverse", comentó su hermano."Él mismo decía que llegó un punto en el que el cuerpo no le daba más para nada, no le respondían las piernas. E, valoró Franco López Domínguez.De acuerdo a lo que comentó, "él estaba bajo de defensas y fue afectado por una pulmonía; lo trataron por eso, le controlaron la fiebre, que siempre estuvo en 38ºC, porque".López Domínguez, hace nueve años conoció a una italiana en Paraná, con la que, después de cuatro años de convivencia, por cuestiones laborales, se instalaron en Bérgamo, una ciudad italiana hacia el noreste de Milán, en la región de Lombardía."No hay un momento en particular en el que se pueda decir `ahí se contagió´ porque", explicó su hermano. "Fue allí cuando los médicos le confirmaron que era coronavirus", lamentó.De acuerdo a lo que adelantó Franco, a su hermano le quedan 15 días de internación en un hospital público para que sea dado de alta."Le bombean oxígeno a través de una especie de casco, y junto a la medicación, está saliendo adelante", comentó en relación al tratamiento.En tanto, su madre, Ester, se mostró "angustiada" por la situación pero a través de, valoró: "Sabemos que él va salir porque tiene mucha fuerza".Respecto de las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, Franco apuntó que los italianos "no hicieron caso cuando se les pidió el aislamiento, como a nosotros ahora, y lo tomaron como una suerte de vacaciones entonces, salieron y estuvieron en contacto con muchas personas. Hasta que pasaron de diez casos a hospitales colapsados".Fue en ese sentido que, hay muchas publicaciones en redes sociales, pero nosotros lo vivimos desde adentro y no es una pavada"., sentenció.