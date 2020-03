Video: Paranaenses en el exterior: Cómo es la situación y cómo viven la cuarentena

Son miles los argentinos que viven en el exterior y se ven directamente afectados por el avance del coronavirus en el mundo.Alfredo Rutar es un paranaense que está en la ciudad de Trieste, en Italia, uno de los países más afectados por la pandemia. Él cumple cuarentena y, desde su casa, habló con. "Es una ciudad que está al lado de Eslovenia. Viví cinco años allí y ahora hace cinco vivo acá. En este momento se vive una situación muy difícil. La gente está muy asustada, no sabe qué hacer, cómo reaccionar. Todos al inicio pensamos que esto iba a pasar, que era algo momentáneo, algo más que una gripe y tomó un tiempo hasta que la gente se concientizara de que no es una gripe y que no se cura yendo al hospital", relató.Aseguró que "los hospitales están abarrotados, en su punto máximo. Tendrán que empezar a elegir quién puede vivir y quién no. Hay mucha gente que queda internada con respirador pero ya no hay más. No dan abasto. El sábado hubo 3000 nuevos casos. Es una situación alarmante. Los médicos y enfermeros están en situación crítica. Tienen que hacer doble turno, son pocos y muchos se terminan enfermando o tienen que quedarse en cuarentena"."Quedarnos en casa es la única solución. No se puede salir. Para ir a trabajar, ir a comprar comida y demás hay que tener un documento que dice a dónde tenemos que ir y volver a la casa. No se puede viajar. Ya pasará. Recomiendo que se queden en su casa, que respeten las ordenanzas que da el Ministerio de Salud", finalizó.Por otra parte, Fernando López es paranaense y está viviendo en España, donde cumple una cuarentena. "Acá hay especulación. Si uno compraba alcohol en gel a 4 euros, al otro día se encontraba con que estaba a 5 euros, pero no el doble. Lo que pasa mucho es que está escaseando. Hay farmacias donde dicen que no hay mascarillas ni alcohol en gel. El gobierno está tomando medidas como conseguir 150.000 mascarillas para distribuir".