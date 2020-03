Sin clases: cómo deben actuar los padres con la tarea

la asesora pedagógica en el Colegio Nacional Nº1, Cintia Rodríguez

Sugerencia a los padres

El Gobierno oficializó este domingo la suspensión de las clases hasta el 31 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus. Y en los primeros minutos del lunes, entregó recomendaciones a todos los niveles educativos para afrontar el proceso de "educación a distancia" en estas dos semanas. Que alternativas se ofrecen en el marco de la suspensión deA través de la, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases presenciales en los niveles inicial, primario, todas las modalidades de secundario y en los institutos de educación superior por catorce días.consultó a, quien se refirió a la organización en la institución educativa que integra., en todos los turnos.que se van a ir subiendo a esa plataforma virtual", destacó.Dejó en claro que "hay recomendaciones del CGE en cuanto a contenidos en donde se recomienda la priorización de contenidos y de saberes. Cada docente debe decidir qué contenidos trabajar y con qué modalidad. En la plataforma aconsejamos que construyan materiales teóricos, pero que también construyan material audiovisual, con preguntas, con guía de lecturas". A esta plataforma virtual la pondrán en funcionamiento "en estos días", expresó, al tiempo que agregó que "tendrá un usuario y una contraseña universal".", agregó.No obstante, como no todas las familias cuentan con acceso a internet y uso de computadoras, "aconsejamos a las familias que se comuniquen con la escuela para interiorizarse sobre otras modalidades que pondremos en práctica. Dirigiéndose a la escuela podrán acceder al material de manera impresa".La institución también cuenta con el turno noche, por lo que solicitan a los estudiantes "que se acerquen, el nexo primario en la escuela son las y los preceptores", dijo."Los y las adolescentes necesitan acompañamiento para estudiar, no porque estemos en la escuela secundaria vamos a despojarnos de acompañarlos en la realización de las tareas y cómo estudiar. Tenemos que disponer un tiempo como familia, y ver cómo los ayudamos a organizarse, no sólo en el marco de este contexto, sino a diario", apuntó.