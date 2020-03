Video: "No hay posibilidades que un perro contagie de coronavirus al ser humano"

El coronavirus, bautizado como Covid-19, despierta una serie de dudas en los dueños de las mascotas y sobre si estas pueden contagiarse con esta nueva enfermedad.



Al respecto, el veterinario Ricardo González, afirmó a Elonce TV que "un coronavirus del perro no puede infectarnos y tampoco nosotros podríamos infectar a un animal", al tiempo que remarcó que las cuestiones higiénicas "existieron siempre y hay que respetarlas, es un cuidado básico que debemos tener. No hay posibilidades que un perro contagie de coronavirus al ser humano, y viceversa".



Paso seguido, explicó por qué los virus mutan desde los animales hacia los seres humanos. "Es una cuestión de supervivencia y de evolución del virus, es como que, el virus habita en un animal pero para que de ese salto necesita algunas condiciones y cuando su supervivencia está en riesgo necesita otra especie más evolucionada y así llegan al ser humano".



En tal sentido, el veterinario González llamó a la reflexión sobre esta pandemia que tiene en alerta a todo el mundo: "Es una buena oportunidad para que entendamos que estas patologías, estas pandemias, dependen más de nosotros individualmente como ciudadanos que de la estructura de salud pública; es un gran acto de responsabilidad que debemos ponerlo en práctica y tomarlo como que ya está entre nosotros, aunque no esté y ojalá que nunca llegue, debemos actuar en consecuencia porque cuando ya lo tenemos es poco lo que podemos hacer". Y al referirse a las grandes potencias mundiales mencionó que hacen mucha inversión en "tecnología, armamentos pero hoy un virus que no lo vemos está poniendo en alerta roja a todo el planeta, en algunos caminos nos estamos equivocando, es un gran llamado a la reflexión". Elonce.com