La familia del chico con discapacidad que fue golpeado demandará a la escuela

Mateo los perdonó

Los videos

Sociedad Un chico con discapacidad fue golpeado en el baño de un colegio entrerriano

Que no haya otro Mateo

Intimación

Semanas atrás, se viralizó a nivel nacional, un hecho filmado y llevado a cabo por chicos de 14 años. Compañeros de Mateo, lo encerraron en un baño del colegio católico al cual asisten, lo golpearon y se burlaron de él.Los padres de Mateo, detallan que desde la fecha en que ocurrió el abuso, 5 de marzo,, indicóLos padres de Mateo señalan que se enteraron "de casualidad", que no fueron notificados, y que cuando fueron a reclamar desde la institución remarcaron que. De igual manera, los adultos detallan que, señalaron.Actualmente,para la promoción de las denuncias correspondientes a las personas y organismos implicados que no cumplieron con los protocolos, publicóPor esto, los padres han contratado al estudio jurídico Alejandro Vecchi Abogados a los fines de que los representen en la. La familia destaca que "no existe ninguna especie de manipulación objetivo o enriquecimiento para nosotros de esto,"."Estos hechos no ocurren de casualidad, ocurren cuando se violan una serie de protocolos y normas mínimas de control de convivencia estudiantil. Hemos intimado a las autoridades del colegio a que", finalizaron.