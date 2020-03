Gran concentración de gente en la entrada de Anses

A pesar de las recomendaciones que realizó el gobierno nacional, sobre las medidas de higiene y prevención del coronavirus, mucha gente, este lunes por la mañana, se encontraba en la puerta de ingreso de Anses, de calle España de Paraná esperando para ser atendidos. Desde el organismo les avisaron, que esperando una resolución desde Buenos Aires para saber si procedían a abrir sus puertas al público. De todos modos, los turnos que estaban asignados a partir de mañana fueron reprogramados para después del 22 de abril.Uno de las personas que se encontraba en la vereda haciendo cola , dijo a Elonce TV que "vine esta mañana porque no sabía si me cancelaban el turno que pedí hace 25 días"."Llame al 130 para saber cuál era la situación y nadie me atendió por eso vine para no perder el turno", sentenció una vecina.La abogada Griselda Ramírez de Carbó, que se encontraba entre la muchedumbre comentó que "Anses desde mañana, reprogramó los turnos para el día 22 de abril en adelante. Hoy bien porque ya tenía un turno, pero tomando recomendaciones necesarias.""Es difícil hacer que el adulto mayor comprenda esta situación, en lo particular desde mi estudio estamos atendiendo por teléfono y reprogramando los que pueden esperar", culminó.