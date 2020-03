"Estamos muy contentos", dijo la agenciera que vendió el Quini 6 millonario

Sociedad Un entrerriano ganó más de 172 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador que jugó su boleta del Quini 6,que tenía este pozo récord que se venía acumulando desde principios de años.Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a, de la mencionada localidad de la Costa del Paraná."Estamos muy contentos por haber sido la agencia que vendió el premio.Cultian a Elonce TV, quien atiende la agencia.Al dialogar con Graciela explicó a Elonce que la agencia de la ciudad de La Paz, donde se vendió el multimillonario premio del Quini 6,, explicó.En referencia a cómo se enteraron del. Así me enteré que habíamos vendido el premio importante", remarcó mujer que vendió la boleta que se adjudicó más de 172 millones de pesos."Acá estamos a media cuadra de la plaza de La Paz y pasa mucha gente. Pasan muchos turistas. Ojalá sea alguien de acá, de La Paz, pero no podemos saber" quién fue el afortunado o afortunada ganadora, explicó la agenciera en diálogo con"La gente pasa y nos felicita. Pero si el ganador no se da a conocer, no sabemos. Ojalá que sea de La Paz", reiteró.Pedro Omar Caíno, nació en La Paz, el 29 de junio de 1956. Sus grandes triunfos y su amor por las bicicletas lograron inmortalizarlo y convertirlo en una de las leyendas del ciclismo en Argentina.El deportista entrerriano Pedro Omar Caino falleció el jueves 14 de Agosto de 2014, en la ruta provincial Nº 1, altura del kilómetro 12,5, cuando pedaleaba camino a San Gustavo.Dedicó casi toda su vida al ciclismo y obtuvo numerosos premios a lo largo de toda su carrera ciclista. Entre sus logros más destacados, fue ganador de la Vuelta al Valle en 1977, campeón nacional de ruta (1981) y ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay en 1982. También participó de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y de Beijing en 2008. Fue campeón argentino y campeón panamericano de la categoría Master C.