Saber para prevenir: recomendaciones para protegerse del coronavirus

Es necesario que todos actúen de forma responsable. Aunque el Covid-19 se presente como una enfermedad leve en la mayoría de los casos, se trata de un virus que se contagia con facilidad extrema y que es muy delicado cuando afecta a personas mayores o con patologías previas, como problemas de inmunidad, de corazón o de pulmón.Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización.Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, diabetes, etc.).Las personas que están más expuestas son quienes viajaron recientemente a zonas con transmisión sostenida, o quienes hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID?19.Permanecer en el hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o actividades con otras personas.Personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre junto a tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria.Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:Lavado de manos con agua y jabón.Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).Antes y después de manipular basura o desperdicios.Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.Después de ir al baño o de cambiar pañales.Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40?60 segundos.El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración.Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:Lavarse frecuentemente bien las las manos con jabón o alcohol en gel.Toser o estornudar sobre el pliegue del codo.No llevarse las manos a la cara.Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.No automedicarse.Consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de la ciudad, para saber cómo hacer correctamente la consulta.Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.De acuerdo con el Decreto 260/2020, deben permanecer aisladas por 14 días:Las personas que presenten fiebre, uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que en los últimos días hayan viajado a zonas afectadas o estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19, las personas que posean confirmación médica de haber contraído el COVID ? 19, las personas que tengan contacto estrecho con alguno de los casos mencionados antes, quienes ingresen al país después de haber estado en una zona afectada. También deberán brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción.Quienes hayan ingresado al país los últimos 14 días después de haber estado en una zona afectada.