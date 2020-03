Las respuestas científicas a 10 consultas comunes sobre el coronavirus

Economía Las millonarias pérdidas económicas que sufriría Argentina por el coronavirus

Política Migraciones constata que se cumpla con el aislamiento obligatorio en el país

Sociedad Qué actividades pueden realizarse y cuáles están suspendidas en Entre Ríos

Sociedad Confirmaron el primer caso de un niño infectado de coronavirus en Argentina

El doctor en Biología e investigador del Conicet Juan Manuel Carballeda y Diego Comerci, doctor en Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) respondieron a las consultas frecuentes sobre la enfermedad, en un informe publicado por la agencia Télam.Comerci: Este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV2 es el tercer coronavirus identificado que afecta a los humanos. Los otros fueron el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), relacionados con virus que circulan en poblaciones naturales de murciélagos. Este nuevo SARS-CoV2, si bien no se sabe en qué tipo de animal salvaje tuvo su origen y se desconoce su ciclo natural de propagación, aparentemente, dado los antecedentes de los otros coronavirus, también tendría origen en un animal silvestre del tipo de los murciélagos.Carballeda: Se llama así a los virus que vistos por el microscopio tienen unas proteínas que le dan forma de coronaComerci: Es un virus respiratorio, lo notable es que afecta las vías respiratorias bajas y la manera de propagación de los coronavirus es, básicamente, por microgotas que se producen al estornudar, toser e inclusive al hablar.Carballeda: Este nuevo tipo de coronavirus SARS-CoV2 que provoca una enfermedad infecciosa bautizada como Covid-19 alcanzó a más población porque tendría que ver con su alta capacidad de esparcirse, sumada a las pocas defensas del sistema inmune de las personas para responder ya que no es un tipo de virus frecuente.Comerci: Los más frecuentes son respiratorios: tos seca, dificultad para respirar, cuadro febril. Ante estos síntomas hay que consultar a los hospitales y médicos vía telefónica. En principio, no movilizarse a un hospital o guardia.Comerci: La manera de diagnosticar la implementó Argentina a través de un protocolo homologado por la Organización Mundial de la Salud. Se basa en un análisis genético para ver la presencia del virus, en una muestra de hisopado de vías respiratorias. Y da un diagnostico en 48 horasComerci: El virus es un poco más grave y da un cuadro mucho más severo en gente mayor de 65 años y sobre todo en gente que tiene otro tipo de enfermedad, por ejemplo, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), problemas respiratorios, cardíacos, diabetes.Comerci: Mantener pautas sociales que eviten el contacto entre personas. El aseo de las manos con agua y jabón frotando el dorso y la palma, entre los dedos, entre las uñas, lo que hay que hacer periódicamente. Si no hay acceso a agua y jabón, usar alcohol en gel, y si no hay alcohol en gel poner en un vaporizador alcohol diluido al 70% en agua, que es muy efectivo.Carballeda: Hay tres líneas de investigación: una está basada en el analizar la situación epidemiológica, esto es ver cómo se transmite el virus, qué capacidad tiene para esparcirse. Aunque detectamos que se expande rápido todavía no sabemos por qué. La segunda tiene que ver con el análisis de la secuencia genética, analizar de dónde viene y compararlo con otros genomas. La tercera línea es el análisis del virus en sí y para eso hay que generar un modelo experimental, es decir, hay que cultivar el virus en el laboratorio para ver cómo crece y se reproduce, lo que puede servir para evaluar antivirales, pero hasta el momento no se desarrolló ningún antiviral específico.Comerci: Es un virus muy nuevo, lo conocemos hace no más de 80 días. A menos de 10 días de haberse descubierto que era un virus nuevo, los científicos chinos lograron aislarlo, secuenciar el genoma, entonces conocemos toda la información genética. El sistema de cooperación científica internacional se activó, los chinos pusieron esta información a disposición de todo el mundo. Esto permitió generar rápidamente los diagnostico homologados y que epidemiólogos estén estudiando cómo progresa la epidemia, que esté disponible la información genética para mejorar los diagnósticos. En todo el mundo se está trabajando en esto y muchos grupos de investigación y empresas de biotecnologia están desarrollando los primeros proyectos de vacunas que esperemos para fin de este año comiencen a estar disponibles para pruebas.