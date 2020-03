Confirmaron el primer caso de un niño infectado de coronavirus en Argentina

Un niño de 4 años es uno de los casos de coronavirus confirmados este sábado por el Ministerio de Salud del Chaco, lo que convierte a este paciente en el primer menor en contraer la enfermedad en la Argentina.Agrega que el menor "se encuentra en buen estado y en aislamiento domiciliario".La cartera de Salud informó que nueve de las muestras enviadas a Buenos Aires para su análisis dieron negativas de coronavirus."Mis hijos son mi prioridad", sostuvo la madre del niño, mencionando que no le importaría violar la cuarentena si su hijo no recibe la atención adecuada. En este sentido, reclamó por la renuencia de las autoridades provinciales en enviar a un médico al domicilio y en abastecer a la familia que hoy se encuentra en aislamiento social. "Hay un mal manejo de todo", afirmó.En medio de la angustia y la preocupación, indicó que "no sé cuántos días más vamos a estar. Va a llegar un momento en que yo no voy a tener para dar de comer a mis hijos".Según explicó la madre del niño a Diario21.tv, la becaria de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) que llegó semanas atrás de España y fue luego diagnosticada con coronavirus es la actual pareja del padre -el tercer caso confirmado en Resistencia- del menor. El mismo habría estado en contacto con la mujer el mismo fin de semana que ella regresó de Europa.

