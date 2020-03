Confirmaron tres casos de dengue en Gualeguaychú: Uno es autóctono

Se confirmaron tres nuevos casos de dengue en Gualeguaychú, de los cuales, solo uno de estos fue identificado como autóctono, y hay seis que se encuentran en estudio.



Los tres casos, de los cuales dos fueron atendidos en el Hospital de Gualeguaychú y el restante en un centro privado de la ciudad, ya se encuentran en tratamiento.



"El equipo de salud municipal se encuentra trabajando a contrarreloj para abordar las 9 manzanas de cada caso confirmado o sospechoso, iniciando la búsqueda activa de febriles, identificación de larvas, descacharreo y posterior fumigación. Es un trabajo mancomunado entre varias áreas de la Municipalidad y del Hospital Centenario", informó Keila Heidenreich, integrante del equipo de Salud municipal que desde hace varios años viene trabajando en bloqueos y campañas de descacharrizacion por Dengue.





Cómo prevenir el Dengue



Como no existen vacunas que prevengan esta enfermedad, ni medicamentos que lo cure, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.



Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).



La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo es recomendable en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.