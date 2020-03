Coronavirus: no habrá cines ni boliches por 30 días en ciudad de Santa Fe

A raíz de la circulación y transmisión de Coronavirus (COVID-19), el intendente Jatón firmó hoy el decreto por el cual se dispone la suspensión por 30 días de los espectáculos públicos y eventos de concurrencia masiva, cuya organización estuviera a cargo de cualquier ente o dependencia municipal, o que la realización dependa de su autorización.



Asimismo, desde este viernes se revocan las autorizaciones otorgadas para la realización de este tipo de eventos.



LT10 indica que no funcionarán los cines y teatros de la ciudad durante el próximo mes y tampoco habrá actividad en los locales bailables. Los conciertos programados durante el período estipulado tampoco se llevarán a cabo.



Distinta es la situación de bares y restaurantes que se encuentran habilitados para abrir sus puertas, como así también la realización de fiestas privadas que estarán autorizadas, siempre y cuando no excedan las 200 personas en su convocatoria.



Además, se dispone que las actividades deportivas que se encuentren programadas, y cuya suspensión o reprogramación no resulte posible, deberán realizarse sin presencia de público, y aplicando en forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana deberá verificar esas disposiciones.



El decreto municipal también establece el cierre al público de los museos y demás lugares recreativos, culturales y deportivos dependientes de la administración municipal y cualquiera de sus organismos, reparticiones y dependencias, cuyas actividades se desarrollen en espacios cerrados. Esas medidas no significan la exención del personal de desempeñar normalmente sus tareas.



De acuerdo a lo que viene recomendando la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde la Dirección de Salud del municipio también se suspenden los eventos que habilita u organiza la Municipalidad de Santa Fe y que incluyan a los adultos mayores. Seguimiento permanente

El intendente encabezó esta mañana una reunión con integrantes de su gabinete para definir las medidas a tomar y trabajar de forma articulada y permanente ante la situación de la pandemia por coronavirus. Participaron de esa mesa, los secretarios General, Miguel González; de Gobierno, Nicolás Aimar; de Políticas de Cuidado y Acción Social, María Victoria Rey; y de Educación y Cultura, Paulo Ricci.



El decreto 41 también recomienda a la Secretaría de Cuidados y Acción Social, en conjunto con la Dirección de Gestión de Riesgos, el seguimiento y monitoreo constante de la evolución de la situación de la pandemia por coronavirus (COVID 19), con facultades de transmitir instrucciones al resto de las dependencias municipales.



Todas estas acciones regirán por un plazo de 30 días, pudiendo ser prorrogados en función del criterio de las autoridades sanitarias. Cabe destacar que el intendente Jatón ya había firmado el decreto Nº 40 del 11 de marzo, que otorga licencias extraordinarias a todos aquellos empleados que hayan visitado recientemente, zonas con circulación y transmisión del COVID-19. Medidas sanitarias

En el marco de estas disposiciones, Pauloni dijo que se instalará a partir de hoy una posta sanitaria en la terminal de ómnibus. "Es el mayor punto de acceso de personas que llegan de afuera con potencial riesgo de transmitir el coronavirus. Esa posta tiene como función la pesquisa de personas con sintomatología de fiebre. Además, va a poder evacuar las consultas de las personas que transiten por la terminal e indagar aquellas personas que tengan un nexo de viaje", indicó.



El funcionario explicó que el nexo de viaje, implica "que hayan venido de viaje desde el exterior, principalmente, o que tengan un nexo con personas que hayan viajado al exterior. En ese sentido, vamos a informar sobre cuáles son las zonas de mayor riesgo y cuáles son las medidas de recomendación en adelante: por ejemplo los 14 días que se debe aislar socialmente esa persona".



Con respecto a cuáles son las recomendaciones que deben tener en cuenta los vecinos, Pauloni indicó: "Si bien hasta el momento no tenemos notificación de circulación viral en la ciudad de Santa Fe, recomendamos tratar de evitar los hacinamientos, realizar los trámites en forma online y mantener las medidas de precaución adecuadas, es decir, higiene personal, lavados de manos ?esto es fundamental, que no sea menor a 20 segundos- la utilización de alcohol en gel". Fundamentos

El decreto del intendente se fundamenta en que el nuevo coronavirus (COVID-19) ha sido declarado "pandemia" por la Organización Mundial de la Salud, lo cual torna necesario que todos los niveles de gobierno adopten medidas en coordinación con el objetivo de evitar su propagación.



En ese sentido, como organismo municipal está atento a las recomendaciones de los partes diarios del Ministerio de Salud de la Nación, entre ellas, que "en el país se detecta transmisión local en contactos estrechos entre personas, para lo cual resulta conveniente evitar la realización de eventos que conlleven una cantidad considerable de público, a efectos de reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población". El reclamo de concejales

Esta mañana, los ediles Carlos Pereira e Inés Larriera elevaron una nota al intendente ante la preocupación por la pandemia.



Por LT10, el concejal de Juntos por el Cambio, cuestionó a la actual gestión por la pasividad ante la falta de medidas concretas.



Además, criticó el decreto municipal por no ser claro en lo que establece con respecto al funcionamiento de locales bailables y otras actividades.