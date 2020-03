Ingeniero, profesor y padre de dos hijas: 2° argentino que murió por coronavirus

Sociedad Se registró la segunda muerte por coronavirus en Argentina

l y fue su ex mujer quien lo llevó al Sanatorio Femechaco, en donde permaneció internado hasta este viernes al mediodía, cuando se confirmó su muerte.La publicación, que pedía compartir un Padre Nuestro para ayudar a que Cotichelli se recuperara, comenzó a llenarse de comentarios de amigos y familiares del ingeniero, quienes saludaron y le brindaron su pésame a la familia una vez que se conoció su fallecimiento.El ingeniero tenía dos hijas (Karina y Valeria) junto a la ingeniera Graciela Cedro, quien trabaja en la empresa Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP). Cotichelli también desarrollaba -desde 2007- tareas en la compañía que provee la electricidad a toda la provincia de Chaco. Entre 2013 y 2015 presidió el Directorio, luego fue vocal del mismo y también ocupó otros cargos jerárquicos en la empresa energética provincial.Según el comunicado del Ministerio de Salud de Chaco, el ingeniero contaba con antecedentes de neumonía e ingresó al centro asistencial privado el 9 de marzo tras presentar dificultades respiratorias. Previo a su internación, tuvo diarrea y más de 38 grados de fiebre. A pesar de ello, nunca estuvo aislado y continuó con sus actividades cotidianas."Comunicamos la dolorosa noticia del fallecimiento de César Cotichelli, docente y compañero de nuestra querida FRRe-UTN. Consuelo y paz para su familia", publicó la institución educativa. En la Facultad Regional Resistencia, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, era profesor de Ingeniería. También era docente de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS)., manifestó a Télam el médico Adrián Bravo, de terapia intensiva del sanatorio Femechaco.Desde la UNCAUS lamentaron el hecho y lo despidieron con el siguiente mensaje: "Debemos compartir una noticia muy triste para toda la comunidad universitaria de UNCAUS, es la muerte del ingeniero Cesar Cotichelli, docente de nuestra casa de altos estudios. Saludamos a su familia y los acompañamos en tan irreparable pérdida".Asimismo cursó carreras de posgrado, egresando en el año 2002 como Magister en Ingeniería en Calidad. Fue nuestro colega docente por 20 años, en carreras de Licenciatura en Administración Rural, Ingenieria Electromecánica e inclusive durante tres años docente de Posgrado por su vasta trayectoria profesional en la Ingeniería", manifestó a Infobae Jorge De Pedro, decano de la facultad."Los estudiantes destacan su calidad profesional como docente pero sobretodo valoran su amabilidad y calidad como persona. He recibido desde toda nuestra universidad, es decir desde el Rectorado y nuestras 30 facultades regionales saludos, condolencias y consternación. El rector y su equipo, todo el grupo de decanos, docentes, no docentes, graduados y alumnos, deseamos fortalezas para la familia y descanso eterno para César", completó De Pedro.