Un colegio fabricó más de 40 kilos de alcohol en gel para sus alumnos

El personal docente del colegio San José, de la ciudad de Rosario, preparó durante estos días una importante cantidad de alcohol en gel para todos los sectores de la comunidad educativa de la institución.



El trabajo realizado en el Laboratorio de Química del establecimiento surgió como una inquietud de un grupo de docentes de Físico Química y Biología, con el objetivo de realizar un programa integral que les permita a los alumnos saber cómo cuidarse.



El director de la Escuela Técnica y Orientada Nº 8013, Gabriel Aviani, contó que empezaron a fabricarlo hace una semana: "El colegio es muy grande, más de 2.000 alumnos, sumado al cuerpo docente y al no docente, es mucha gente que pasa por acá. Comprarlo nos resultaba imposible, entonces nos pusimos a trabajar en la posibilidad de producirlo", dijo.



Además, indicó que se trata de un plan integral: "El proyecto fue creciendo de a poco, empezó como una cuestión inocente y a medida que avanzamos le quisimos dar un marco más formal. Ahora, lo acompañamos con una campaña de cartelería en el colegio y charlas de concientización", añadió.



Ante la consulta sobre la posibilidad de comercializarlo, deslizó que no tienen intenciones y que hasta se podría mal interpretar: "No podemos comercializarlo, hicimos más de 40 kilogramos y pusimos en cada salón un dispenser para que los chicos usen", indicó el profesor.



De todas maneras, sugirió que si en las casas particulares no tienen acceso al alcohol en gel es suficiente con una buena higiene de las manos con agua y jabón.



El colegio ya había realizado proyectos con una mirada integradora para con la sociedad: "Somos escuela Técnica y Orientada, las pasantías tienen una mirada solidaria muchas veces, por ejemplo, hemos reparado sillas de ruedas en un convenio que teníamos con Pami, entre otros proyectos", agregó.



En las últimas horas se viralizaron tutoriales por internet para hacer alcohol en gel en casa: "No es tan complejo, hay tutoriales que son muy claros, lo más difícil es controlar el pH para que no afecte la piel. Y el tema es conseguir los reactivos que no siempre es fácil y empieza a haber faltantes", agregó.



Respecto de la posibilidad de suspender las clases por el coronavirus, el profesor indicó que están expectantes pero "no me atrevo a decir que es lo que hay que hacer en estos casos, sería una falta de respeto para con los especialistas", dijo y cerró: "Por nuestra parte, nos interesa la concientización". (Rosario 3)